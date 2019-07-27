Гарет Бэйл собрался в Китай
Вингер "Реала" Гарет Бэйл не вернется в Премьер-Лигу этим летом, собираясь перейти в китайский клуб "Цзянсу Сунин".
Ранее в июле главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал ясно понять, что рассчитывает на скорый отъезд 30-летнего игрока, который не входит в его планы на будущее и зарплата которого в 600 тысяч фунтов стала большой обузой для Королевского клуба.
Бэйла связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и возвращением в "Тоттенхэм", однако оба представителя Премьер-Лиги остались далеко позади после того роскошного предложения, которое Гарет получил из Китая.
Как сообщает BBC и Sky Sports, "Цзянсу Сунин" предлагает валлийцу трехлетний контракт с недельной зарплатой в 1 млн. фунтов в неделю.
При этом "Цзянсу Сунин" вынужден поторопиться, ведь трансферное окно в Китае закрывается уже в следующую среду. В данный момент представители Бэйла ведут интенсивные переговоры об условиях сделки.
27.07.2019 06:00
Просмотров: 438
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как и было предначертано.
Только очень рано получилось, 30 лет всего. Некоторые только выходят на пик к этому возрасту и потом ещё на опыте добротно играют.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий