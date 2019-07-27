Гарет Бэйл собрался в Китай

Вингер "Реала" Гарет Бэйл не вернется в Премьер-Лигу этим летом, собираясь перейти в китайский клуб "Цзянсу Сунин".

Ранее в июле главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал ясно понять, что рассчитывает на скорый отъезд 30-летнего игрока, который не входит в его планы на будущее и зарплата которого в 600 тысяч фунтов стала большой обузой для Королевского клуба.



Бэйла связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и возвращением в "Тоттенхэм", однако оба представителя Премьер-Лиги остались далеко позади после того роскошного предложения, которое Гарет получил из Китая.



Как сообщает BBC и Sky Sports, "Цзянсу Сунин" предлагает валлийцу трехлетний контракт с недельной зарплатой в 1 млн. фунтов в неделю.



При этом "Цзянсу Сунин" вынужден поторопиться, ведь трансферное окно в Китае закрывается уже в следующую среду. В данный момент представители Бэйла ведут интенсивные переговоры об условиях сделки.