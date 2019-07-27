"Ювентус" вступил в борьбу с "Интером" за Лукаку

"Интер" готовит новое предложение о покупке Ромелу Лукаку, но теперь рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ювентуса" в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед".

Последнее предложение "Интера" по Лукаку составило только 54 миллиона фунтов, что совершенно не соответствует ожиданиям клуба с "Олд Траффорд".



Как сообщает Daily Mirror, главный тренер "Интера" Антонио Конте был очень раздосадован этой ситуацией и на днях встретился с владельцами своего клуба в Китае.



Эта встреча прошла очень позитивно, и теперь Конте ожидает, что "Интер" вернется за 26-летним игроком сборной Бельгии с предложением в 80 млн. фунтов.



В то же время изданию Sky Sports стало известно, что интерес к Лукаку проявил другой бывший наставник "Челси". Речь про Маурицио Сарри, который этим летом возглавил "Ювентус".



После дорогостоящей покупки Маттейса Де Лигта ранее в июле "Ювентусу" будет сложно найти деньги еще и на Лукаку, поэтому в Турине готовы предложить "Юнайтед" Пауло Дибалу в обмен на Ромелу.



После прихода Криштиану Роналду в "Ювентус" прошлым летом игра Дибалы заметно потускнела — Пауло забил лишь пять голов в Серии А и теперь может оказаться ненужным Сарри.