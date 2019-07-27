"Ювентус" вступил в борьбу с "Интером" за Лукаку

Ромелу Лукаку "Интер" готовит новое предложение о покупке Ромелу Лукаку, но теперь рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ювентуса" в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед".

Последнее предложение "Интера" по Лукаку составило только 54 миллиона фунтов, что совершенно не соответствует ожиданиям клуба с "Олд Траффорд".

Как сообщает Daily Mirror, главный тренер "Интера" Антонио Конте был очень раздосадован этой ситуацией и на днях встретился с владельцами своего клуба в Китае.

Эта встреча прошла очень позитивно, и теперь Конте ожидает, что "Интер" вернется за 26-летним игроком сборной Бельгии с предложением в 80 млн. фунтов.

В то же время изданию Sky Sports стало известно, что интерес к Лукаку проявил другой бывший наставник "Челси". Речь про Маурицио Сарри, который этим летом возглавил "Ювентус".

После дорогостоящей покупки Маттейса Де Лигта ранее в июле "Ювентусу" будет сложно найти деньги еще и на Лукаку, поэтому в Турине готовы предложить "Юнайтед" Пауло Дибалу в обмен на Ромелу.

После прихода Криштиану Роналду в "Ювентус" прошлым летом игра Дибалы заметно потускнела — Пауло забил лишь пять голов в Серии А и теперь может оказаться ненужным Сарри.


Метки Дибала, Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 05:55

Количество просмотров Просмотров: 451

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. januzaj00 27.07.2019 07:09 # januzaj00
    Странная и отличная новость

    (ответить)

  2. iskander8sg 27.07.2019 06:52 # iskander8sg
    Странная новость.

    (ответить)

  3. antiterror 27.07.2019 06:47 # antiterror
    Отличная новость.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: