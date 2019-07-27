Аспиликуэта нацелен на борьбу за титул при Лэмпарде

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда настроена побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "синие" финишировали на третьей позиции, но уступили взявшему титул "Манчестер Сити" 26 очков.



Новую кампанию "Челси" начинает с неопытным тренером и в условиях трансферного запрета, однако это не мешает Аспиликуэте и партнерам ставить перед собой самые высокие цели.



"Я уже семь лет в "Челси" и поработал с различными тренерами. Но правда в том, что это лето особенное. Мы находимся под трансферным запретом, чего с нами еще никогда не было прежде".



"Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на свою ситуацию, мы здесь для того, чтобы упорно работать. У нас новый тренер, и каждый очень старается. Думаю, команда становится ближе к тому, что тренер хочет от нас. Мы предвкушаем начало сезона".



"Это правда, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" имели большой отрыв. Они подняли планку выше, чем кто-либо мог представить. Они работают устоявшимся коллективом игроков и тренера несколько лет".



"Однако все в наших руках, мы должны поднять свой уровень, упорно работая и настраивая себя на борьбу за титул. Прошлый сезон мы завершили на третьем месте, но я думаю, нам по силам взобраться на вершину", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.