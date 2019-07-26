Каррагер сомневается, что Клопп подпишет новый контракт

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер сомневается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп подпишет новый контракт.

Согласно слухам, руководство "Ливерпуля" настроено наградить Клоппа за победу в Лиге Чемпионов с помощью улучшенного контракта, однако на текущей неделе Юрген в очередной раз дал понять, что не хочет этим спешить.



Клопп говорил, что не видит необходимости садиться за стол переговоров прямо сейчас, ведь его действующий контракт истекает только через три года. Каррагер же видит в этом намек, что в 2022 году Юрген покинет "Энфилд".



"Этот коллектив игроков должен ориентироваться на следующие три-четыре года, потому что у Клоппа как раз остается три года по контракту. Я не уверен, что он подпишет новый. Он лишь однажды оставался в клубе семь лет".



"Думаю, в следующие два три года "Ливерпуль" должен постараться собрать как можно больше трофеев. Естественно, каждый хочет выиграть лигу. В этом году у них будет много соревнований, включая клубный Чемпионат Мира и Суперкубок — просто бери и собирай как можно больше трофеев, пока он не ушел".



"И я надеюсь, что одним из этих трофеев Клоппа в следующие два-три года станет титул лиги", — цитирует Каррагера Daily Mirror.