"Ньюкасл" и "Астон Вилла" хотят Харри Уилсона

"Ньюкасл" и "Астон Вилла" проявили интерес к вингеру "Ливерпуля" Харри Уилсону.

По информации Sky Sports, "сороки" и "вилланы" уже установили контакт с "Ливерпулем", но пока переговоры находятся в зачаточной стадии.



"Ньюкасл" и "Астон Вилла" готовы как выкупить Уилсона, так и арендовать его на предстоящий сезон, если главный тренер "красных" Юрген Клопп не пожелает отпускать талантливого игрока насовсем.



Напомним, что кампанию 2018/19 Уилсон провел в "Дерби" на правах аренды, проявив себя с лучшей стороны. Очень ярко 22-летний игрок сборной Уэльса выглядит и во время предсезонного периода.



Сообщается, что только сумма свыше 20 миллионов фунтов заставит Клоппа попрощаться с Уилсоном. Есть ли Харри место в планах Юргена на будущее, станет понятно по возвращении "Ливерпуля" с турне по Америке.