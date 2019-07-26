"Ньюкасл" и "Астон Вилла" хотят Харри Уилсона

Харри Уилсон "Ньюкасл" и "Астон Вилла" проявили интерес к вингеру "Ливерпуля" Харри Уилсону.

По информации Sky Sports, "сороки" и "вилланы" уже установили контакт с "Ливерпулем", но пока переговоры находятся в зачаточной стадии.

"Ньюкасл" и "Астон Вилла" готовы как выкупить Уилсона, так и арендовать его на предстоящий сезон, если главный тренер "красных" Юрген Клопп не пожелает отпускать талантливого игрока насовсем.

Напомним, что кампанию 2018/19 Уилсон провел в "Дерби" на правах аренды, проявив себя с лучшей стороны. Очень ярко 22-летний игрок сборной Уэльса выглядит и во время предсезонного периода.

Сообщается, что только сумма свыше 20 миллионов фунтов заставит Клоппа попрощаться с Уилсоном. Есть ли Харри место в планах Юргена на будущее, станет понятно по возвращении "Ливерпуля" с турне по Америке.


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, Ньюкасл, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 388

Поиск: