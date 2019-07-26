"Реал" уверен в приобретении Погба

"Реал" уверен, что сможет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в это трансферное окно.

Как известно, Погба не скрывает своего желания покинуть "Олд Траффорд", и агент 26-летнего француза Мино Райола прикладывает все усилия, чтобы вызволить своего клиента с "Олд Траффорд".



Несмотря на то, что этим летом "Реал" потратил уже более 300 миллионов евро, а "Юнайтед" оценивает Погба в 180 млн. евро (162 млн. фунтов), на "Сантьяго Бернабеу" есть уверенность, что сделка состоится. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники в Мадриде.



Утверждается, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан лично заинтересован в приглашении Погба и на прошлой недели во время встречи со своим президентом Флорентино Пересом в Монреале попросил клуб напрячься для оформления этого трансфера.



К приобретению Поля "Реал" подталкивает и потеря Марко Асенсио, который пропустит большую часть предстоящего сезона из-за серьезной травмы колена, полученной в товарищеском матче против "Арсенала".



Также сообщается, что судьба Погба будет решена до 8 августа. И хотя трансферное окно в Испании открыто до конца лета, "Юнайтед" будет готов продать Поля только до старта нового сезона Премьер-Лиги, чтобы успеть обзавестись заменой.



В данный момент "Реал" активно работает над продажей Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла, что должно помочь Королевскому клубу заполучить экс-игрока "Ювентуса".