"Реал" уверен в приобретении Погба

Поль Погба "Реал" уверен, что сможет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в это трансферное окно.

Как известно, Погба не скрывает своего желания покинуть "Олд Траффорд", и агент 26-летнего француза Мино Райола прикладывает все усилия, чтобы вызволить своего клиента с "Олд Траффорд".

Несмотря на то, что этим летом "Реал" потратил уже более 300 миллионов евро, а "Юнайтед" оценивает Погба в 180 млн. евро (162 млн. фунтов), на "Сантьяго Бернабеу" есть уверенность, что сделка состоится. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники в Мадриде.

Утверждается, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан лично заинтересован в приглашении Погба и на прошлой недели во время встречи со своим президентом Флорентино Пересом в Монреале попросил клуб напрячься для оформления этого трансфера.

К приобретению Поля "Реал" подталкивает и потеря Марко Асенсио, который пропустит большую часть предстоящего сезона из-за серьезной травмы колена, полученной в товарищеском матче против "Арсенала".

Также сообщается, что судьба Погба будет решена до 8 августа. И хотя трансферное окно в Испании открыто до конца лета, "Юнайтед" будет готов продать Поля только до старта нового сезона Премьер-Лиги, чтобы успеть обзавестись заменой.

В данный момент "Реал" активно работает над продажей Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла, что должно помочь Королевскому клубу заполучить экс-игрока "Ювентуса".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 21:00

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  1. roberto-89 26.07.2019 21:02 # roberto-89
    правда что САФ отсосало делал судьям что бы они ему левые пенальти и всякие помощи оказывал ?

    Источник: http://fapl.ru/posts/72322/?c=1

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