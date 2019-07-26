Гвардиола не исключает, что "Сити" подпишет Алвеса

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключает, что его клуб подпишет правого защитника Дани Алвеса, доступного свободным агентом.

Два года назад Алвес уже был близок к переходу в "Сити", но в последний момент предпочел воссоединению со своим бывшим тренером по "Барселоне" вариант с ПСЖ.



Сейчас контракт Дани с парижанами уже истек, однако своей игрой на Кубке Америки этим летом 36-летний защитник показал, что его еще рано списывать со счетов.



Доступность 36-летнего Алвеса не осталась без внимания Гвардиолы, который, по слухам, хочет заполучить более серьезного конкурента для Кайла Уолкера вместо Данило.



"Все большие клубы в мире знают, какова его его ситуация и каким невероятным игроком он является. Он выдающаяся личность, но у нас есть двое невероятных крайних защитников, поэтому посмотрим".



"Сколько новичков мы еще можем подписать? Не так много. Мне нравится то усиление, что мы уже получили. Я не закрываю дверь, но работать на трансферном рынке сложно, а у нас и так очень хороший состав. Возможно, новичков больше не будет. Возможно, будет один. Возможно, полтора. Время покажет", — цитирует Гвардиолу The Independent.