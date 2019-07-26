Макс Крузе отказал "Ливерпулю" этим летом

Нападающий Макс Крузе рассказал, что ради "Фенербахче" отказался от возможности поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Ранее этим летом Крузе перешел в турецкий клуб на правах свободного агента из "Вердера". Однако "Фенербахче" был не единственным претендентом на 31-летнего немца, забившего 11 голов в минувшем сезоне Бундеслиги — видеть Макса у себя хотели даже победители Лиги Чемпионов.



"Во время этого трансферного окна я получил много предложений, и одно из них поступило от "Ливерпуля".



"Однако я решил перейти в "Фенербахче", потому что я убежден, что буду очень счастлив там. В этот период я поговорил со многими игроками, и я очень доволен своим решением", — сообщил Крузе beIN Sports.



Если это действительно так, то Крузе мог стать заменой Даниэлю Старриджу, покинувшему "Ливерпуль" свободным агентом. Однако после подписания нового контракта с Дивоком Ориги "красные" более не испытывают острой потребности в еще одном нападающем.