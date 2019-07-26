Макс Крузе отказал "Ливерпулю" этим летом

Макс Крузе Нападающий Макс Крузе рассказал, что ради "Фенербахче" отказался от возможности поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Ранее этим летом Крузе перешел в турецкий клуб на правах свободного агента из "Вердера". Однако "Фенербахче" был не единственным претендентом на 31-летнего немца, забившего 11 голов в минувшем сезоне Бундеслиги — видеть Макса у себя хотели даже победители Лиги Чемпионов.

"Во время этого трансферного окна я получил много предложений, и одно из них поступило от "Ливерпуля".

"Однако я решил перейти в "Фенербахче", потому что я убежден, что буду очень счастлив там. В этот период я поговорил со многими игроками, и я очень доволен своим решением", — сообщил Крузе beIN Sports.

Если это действительно так, то Крузе мог стать заменой Даниэлю Старриджу, покинувшему "Ливерпуль" свободным агентом. Однако после подписания нового контракта с Дивоком Ориги "красные" более не испытывают острой потребности в еще одном нападающем.


Метки Крузе, Ливерпуль, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 19:00

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  1. dnssda 26.07.2019 20:59 # dnssda
    Что то у меня сомнения на эту тему....

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  2. frisby 26.07.2019 20:22 # frisby
    красиво пропиарился песдюк)) лизнул фенербахче. ща 100$ к месячному окладу добавят+ бесплатная шаурма по субботам. нахуй в этом Ливерпуле на лавке в 31 год сидеть..ещё попылит топчик

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  3. tigerpool 26.07.2019 20:01 # tigerpool
    В 4 раза меньше предлагали и то побыть заменьщиком Ориги

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  4. leon-britton 26.07.2019 19:03 # leon-britton
    Ноунейм поссал на бестрофейную помойку. Скриньте.

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  5. gerrard08 26.07.2019 19:02 # gerrard08
    >нонейм
    >31 год
    >свободный агент
    >11 голов в бундесе

    Ясно

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