Макс Крузе отказал "Ливерпулю" этим летом
Нападающий Макс Крузе рассказал, что ради "Фенербахче" отказался от возможности поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".
Ранее этим летом Крузе перешел в турецкий клуб на правах свободного агента из "Вердера". Однако "Фенербахче" был не единственным претендентом на 31-летнего немца, забившего 11 голов в минувшем сезоне Бундеслиги — видеть Макса у себя хотели даже победители Лиги Чемпионов.
"Во время этого трансферного окна я получил много предложений, и одно из них поступило от "Ливерпуля".
"Однако я решил перейти в "Фенербахче", потому что я убежден, что буду очень счастлив там. В этот период я поговорил со многими игроками, и я очень доволен своим решением", — сообщил Крузе beIN Sports.
Если это действительно так, то Крузе мог стать заменой Даниэлю Старриджу, покинувшему "Ливерпуль" свободным агентом. Однако после подписания нового контракта с Дивоком Ориги "красные" более не испытывают острой потребности в еще одном нападающем.
26.07.2019 19:00
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Последние комментарии:
Что то у меня сомнения на эту тему....
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красиво пропиарился песдюк)) лизнул фенербахче. ща 100$ к месячному окладу добавят+ бесплатная шаурма по субботам. нахуй в этом Ливерпуле на лавке в 31 год сидеть..ещё попылит топчик
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В 4 раза меньше предлагали и то побыть заменьщиком Ориги
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Ноунейм поссал на бестрофейную помойку. Скриньте.
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>нонейм
>31 год
>свободный агент
>11 голов в бундесе
Ясно
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