"Арсенал" пока не делал третье предложение по Тирни

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон сообщил, что "Арсенал" не возвращался за левым защитником Кираном Тирни после двух отказов.

Напомним, первое предложение "канониров" по Тирни составило только 15 миллионов фунтов. Во второй раз "Арсенал" предложил уже 25 млн. фунтов, но эта сумма включала в себя ряд бонусов и была разбита на несколько платежей.



"Селтик" сообщил своим коллегам с "Эмирейтс", что хочет больше живых денег и сразу, однако "Арсенал" пока не предпринял третьей попытки и, по слухам, изучает альтернативы Тирни на рынке.



"Насчет Кирана не утихают слухи, и я уже набил оскомину, отвечая на одни и те же вопросы на каждой пресс-конференции. Ситуация обстоит так же, как и неделю назад. Мы получили два предложения и оба отклонили. Вот и все", — цитирует Леннона Sky Sports.



Добавим, что трансферное окно в Шотландии открыто до 2 сентября, поэтому у "Селтика" будет достаточно времени, чтобы подыскать замену Тирни, если Киран все-таки уйдет в "Арсенал".