Мика Ричардс повесил бутсы на гвоздь в 31 год

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

Свой последний матч Ричардс сыграл еще за "Астон Виллу" против "Вулверхэмптона" в октябре 2016, а этим летом формально стал свободным агентом и решил уже не искать другой клуб.



Столь ранее завершение карьеры объясняется перманентными проблемами с коленом, которые не давали покоя Мике несколько лет.



Всего Ричардс сыграл 295 официальных матчей на клубном уровне, представляя "Манчестер Сити", "Фиорентину" и "Виллу". За сборную Англии с 2006 по 2012 год Мика провел 13 поединков.



Ричардс уже знает, чем будет заниматься дальше. Как сообщает BBC, Мика будет представлять "Сити — клуб, где он сделал себе имя — в мероприятиях рекламного характера, совмещая это с ролью эксперта в медиа.



