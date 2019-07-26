Мика Ричардс повесил бутсы на гвоздь в 31 год

Мика Ричардс Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

Свой последний матч Ричардс сыграл еще за "Астон Виллу" против "Вулверхэмптона" в октябре 2016, а этим летом формально стал свободным агентом и решил уже не искать другой клуб.

Столь ранее завершение карьеры объясняется перманентными проблемами с коленом, которые не давали покоя Мике несколько лет.

Всего Ричардс сыграл 295 официальных матчей на клубном уровне, представляя "Манчестер Сити", "Фиорентину" и "Виллу". За сборную Англии с 2006 по 2012 год Мика провел 13 поединков.

Ричардс уже знает, чем будет заниматься дальше. Как сообщает BBC, Мика будет представлять "Сити — клуб, где он сделал себе имя — в мероприятиях рекламного характера, совмещая это с ролью эксперта в медиа.


Метки видео, Манчестер Сити, Ричардс

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 17:00

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  1. pasnah57619 26.07.2019 18:31 # pasnah57619
    Когда не болел, показывал очень хороший футбол.

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  2. mancityman 26.07.2019 18:22 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. brown-ale 26.07.2019 17:23 # brown-ale
    Еще один игрок, чью карьеру испортили травмы.

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  4. eakz 26.07.2019 17:09 # eakz
    будущая легенда Сити и сборной Англии

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