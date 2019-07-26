Дин Хендерсон заключил новый контракт в Манчестере и вернулся в Шеффилд

Дин Хендерсон Голкипер Дин Хендерсон заключил новый контракт и тут же вернулся в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

22-летний Хендерсон, воспитанник академии "красных дьяволов", блестяще отыграл за "клинков" сезон 2018/19, 21 раз сохранив свои ворота на замке и получив "Золотую перчатку" Чемпионшипа.

"Шеффилд Юнайтед" с самого начала был настроен вернуть Дина после выхода в Премьер-Лигу, однако "красные дьяволы" согласились на это только за две недели до старта сезона.

"Манчестер Юнайтед" потребовалось время, чтобы договориться с англичанином о новой сделке и решить вопрос с будущим Давида Де Хеа, но теперь все формальности были улажены.

"Мы обладаем огромной верой в способности Дина. У него огромный потенциал, а его дух и страсть сослужат ему хорошую службу в этом году. Мы желаем Дину всего наилучшего во время его аренды. Возможность сыграть целый сезон в Премьер-Лиге будет идеальна для его развития", — сообщил главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер.


Метки аренда, контракты, Манчестер Юнайтед, трансферы, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 16:45

Количество просмотров Просмотров: 526

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd4life 26.07.2019 17:36 # manutd4life
    Уже лучше Де Хеа

    (ответить)

  2. selfish 26.07.2019 17:02 # selfish
    В свое время подписали ДеХеа в таком возрасте
    Надо наигрывать за основу со след сезона
    А ДеХеа сплавлять

    (ответить)

  3. whitecolor 26.07.2019 17:00 # whitecolor
    Толк-то от него будет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: