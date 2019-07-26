Фоден: "Мне повезло быть частью "Сити"

Полузащитник Фил Фоден признался, что счастлив быть частью такой успешной команды, как "Манчестер Сити".

Несмотря на существенный дефицит игровых минут, в декабре Фоден заключил новый долгосрочный контракт с "Сити". Фил проигнорировал советы последовать примеру бывшего одноклубника Джейдона Санчо и отправиться в другую команду, чтобы играть регулярно.



За прошедшие с тех пор полсезона 19-летний англичанин ничуть не пожалел о своем решении. Фоден, забивший семь голов в 26 матчах прошлой кампании, был счастлив сделать свой вклад в оформление требла.



"Каждый из нас, кто выходит на поле, старается помогать команде и играть хорошо. Мне повезло быть частью этого. Это особенная команда. Основа нашего успеха — большая глубина состава".



"Наш тренер очень упорно работает с нами во время тренировок. Он хочет только лучшего для нас, и это поможет нам постоянно улучшить свою игру", – цитирует Фодена Sky Sports.