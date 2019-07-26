"Вест Хэм" задумывается о приглашении Уэлбека

"Вест Хэм" рассматривает экс-нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека на роль дублера для своего рекордного приобретения в лице Себастьяна Алле.

Попрощавшись этим летом с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом, "молотобойцы" пригласили на их место Алле из "Айнтрахта" за 45 миллионов фунтов.



Очевидно, что в "Вест Хэме" делают большую ставку на 25-летнего француза, но одновременно эта ставка выглядит рискованной, учитывая отсутствие подходящего дублера для Себастьяна и потребность новичка в адаптации.



Как стало известно Evening Standard, заключительные дни летнего трансферного окна лондонский клуб посвятит поискам дублера для Алле. При этом "Вест Хэм" надеется найти недорогое решение и готов рассмотреть варианты со свободными агентами.



28-летний Уэлбек как раз и является свободным агентом после истечения своего контракта с "Арсеналом", однако на "Эмирейтс" Данни получал 115 тысяч фунтов в неделю — "молотобойцы" считают, что это слишком много для запасного нападающего.