"Юнайтед" предложит новый контракт Гринвуду

"Манчестер Юнайтед" собирается наградить новым контрактом юного нападающего Мейсона Гринвуда, который сейчас зарабатывает только 800 фунтов в неделю.

17-летний Гринвуд великолепно себя проявляет во время предсезонного периода, отметившись голами в товарищеских матчах против "Лидса" и "Интера".



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже дал понять, что Мейсон не уйдет в аренду, даже заявив, что не боится выпустить англичанина в стартовом составе на матч первого тура Премьер-Лиги против "Челси".



По информации The Sun, теперь "Юнайтед" собирается подтвердить статус Гринвуда как игрока первой команды, значительно повысив жалование юниора.



В данный момент Мейсон получает только 800 фунтов в неделю, а также бонусные 5 тыс. фунтов за каждый сыгранный матч за первую команду.



"Он зарабатывает не так много, но сверх этого получает бонусы за каждый сыгранный матч. Оле хочет, чтобы в данный момент он сосредоточился на своем футболе, и он прикладывает все усилия для этого", — сообщил источник с "Олд Траффорд".