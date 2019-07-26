"Юнайтед" предложит новый контракт Гринвуду
"Манчестер Юнайтед" собирается наградить новым контрактом юного нападающего Мейсона Гринвуда, который сейчас зарабатывает только 800 фунтов в неделю.
17-летний Гринвуд великолепно себя проявляет во время предсезонного периода, отметившись голами в товарищеских матчах против "Лидса" и "Интера".
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже дал понять, что Мейсон не уйдет в аренду, даже заявив, что не боится выпустить англичанина в стартовом составе на матч первого тура Премьер-Лиги против "Челси".
По информации The Sun, теперь "Юнайтед" собирается подтвердить статус Гринвуда как игрока первой команды, значительно повысив жалование юниора.
В данный момент Мейсон получает только 800 фунтов в неделю, а также бонусные 5 тыс. фунтов за каждый сыгранный матч за первую команду.
"Он зарабатывает не так много, но сверх этого получает бонусы за каждый сыгранный матч. Оле хочет, чтобы в данный момент он сосредоточился на своем футболе, и он прикладывает все усилия для этого", — сообщил источник с "Олд Траффорд".
26.07.2019 14:00
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800 в неделю? У меня и то зп больше
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