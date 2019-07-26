"Ливерпуль" сыграет на клубном Чемпионате Мира 18 и 21 декабря
ФИФА, наконец, огласила даты, в которые "Ливерпуль" примет участие в клубном Чемпионате Мира.
Будучи победителем Лиги Чемпионов, в следующем месяце "Ливерпуль" сразится с выигравшим Лигу Европы "Челси" за Суперкубок Европы.
Также победа в Лиге Чемпионов накладывает обязательства по участию в мини-турнире по выявлению лучшего клуба мира.
О том, что следующий клубный Чемпионат Мира примет Катар, было объявлено еще в начале июля. А сейчас ФИФА определилась и с датами матчей.
Таким образом, традиционно напряженный для представителей Премьер-Лиги декабрь будет дополнительно насыщен для "красных" полуфинальным матчем клубного Чемпионата Мира 18 декабря. Спустя три дня состоится и финал, и поединок за третье место.
Участие в клубном Чемпионате Мира будет иметь последствия для других турниров, где задействованы подопечные Юргена Клоппа. Как сообщает Liverpool Echo, минимум один матч Премьер-Лиги будет перенесен, а также придется искать новое окно для четвертьфинального поединка Кубка Лиги, если "Ливерпуль" туда доберется.
26.07.2019 13:00
Просмотров: 987
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сольют ненужные 3 турнира ради этой пластмассовой поебени
(ответить)
Join to the Red Army~!
(ответить)
Игра на 4 фронта и этот еще турнир. Клопп бля, усиляйся. Когда же бесмысленно ныть, что мало денег после победы в ЛЧ
(ответить)
Нужна хорошая скамейка, чтобы мусор всякий выносить в кубках, а топарей сохранить для чемпионата.
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
чёт не уверен, что выиграют.
#Клопаут
(ответить)
Эх, отпиздить персонально горожанок, а потом пенсов - славный путь Красной Армии. YNWA!
(ответить)
вот оно, начинается, ещё не начавшись...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий