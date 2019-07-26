"Ливерпуль" сыграет на клубном Чемпионате Мира 18 и 21 декабря

Клубный Чемпионат Мира ФИФА, наконец, огласила даты, в которые "Ливерпуль" примет участие в клубном Чемпионате Мира.

Будучи победителем Лиги Чемпионов, в следующем месяце "Ливерпуль" сразится с выигравшим Лигу Европы "Челси" за Суперкубок Европы.

Также победа в Лиге Чемпионов накладывает обязательства по участию в мини-турнире по выявлению лучшего клуба мира.

О том, что следующий клубный Чемпионат Мира примет Катар, было объявлено еще в начале июля. А сейчас ФИФА определилась и с датами матчей.

Таким образом, традиционно напряженный для представителей Премьер-Лиги декабрь будет дополнительно насыщен для "красных" полуфинальным матчем клубного Чемпионата Мира 18 декабря. Спустя три дня состоится и финал, и поединок за третье место.

Участие в клубном Чемпионате Мира будет иметь последствия для других турниров, где задействованы подопечные Юргена Клоппа. Как сообщает Liverpool Echo, минимум один матч Премьер-Лиги будет перенесен, а также придется искать новое окно для четвертьфинального поединка Кубка Лиги, если "Ливерпуль" туда доберется.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 26.07.2019 14:09 # bezviz
    Сольют ненужные 3 турнира ради этой пластмассовой поебени

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  2. makaku 26.07.2019 13:52 # makaku
    Join to the Red Army~!

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  3. beatles-red 26.07.2019 13:51 # beatles-red
    Игра на 4 фронта и этот еще турнир. Клопп бля, усиляйся. Когда же бесмысленно ныть, что мало денег после победы в ЛЧ

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  4. xin 26.07.2019 13:48 # xin
    Нужна хорошая скамейка, чтобы мусор всякий выносить в кубках, а топарей сохранить для чемпионата.

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  5. electric 26.07.2019 13:40 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  6. pistolero-lfc 26.07.2019 13:18 # pistolero-lfc
    чёт не уверен, что выиграют.
    #Клопаут

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  7. scouser2005 26.07.2019 13:14 # scouser2005
    Эх, отпиздить персонально горожанок, а потом пенсов - славный путь Красной Армии. YNWA!

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  8. manutd-20champ 26.07.2019 13:10 # manutd-20champ
    вот оно, начинается, ещё не начавшись...

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