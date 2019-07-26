"Ливерпуль" сыграет на клубном Чемпионате Мира 18 и 21 декабря

ФИФА, наконец, огласила даты, в которые "Ливерпуль" примет участие в клубном Чемпионате Мира.

Будучи победителем Лиги Чемпионов, в следующем месяце "Ливерпуль" сразится с выигравшим Лигу Европы "Челси" за Суперкубок Европы.



Также победа в Лиге Чемпионов накладывает обязательства по участию в мини-турнире по выявлению лучшего клуба мира.



О том, что следующий клубный Чемпионат Мира примет Катар, было объявлено еще в начале июля. А сейчас ФИФА определилась и с датами матчей.



Таким образом, традиционно напряженный для представителей Премьер-Лиги декабрь будет дополнительно насыщен для "красных" полуфинальным матчем клубного Чемпионата Мира 18 декабря. Спустя три дня состоится и финал, и поединок за третье место.



Участие в клубном Чемпионате Мира будет иметь последствия для других турниров, где задействованы подопечные Юргена Клоппа. Как сообщает Liverpool Echo, минимум один матч Премьер-Лиги будет перенесен, а также придется искать новое окно для четвертьфинального поединка Кубка Лиги, если "Ливерпуль" туда доберется.