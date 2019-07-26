Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" узнал цену за Шона Лонгстаффа. "Ливерпуль" интересуется Томом Хитоном. Робин Ван Перси стал телевизионным экспертом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Ньюкасл" предупредил "Манчестер Юнайтед", что полузащитник Шон Лонгстафф будет стоить более 30 миллионов фунтов. (Manchester Evening News)
Травма Эрика Байи может придать дополнительный импульс переговорам "Юнайтед" о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра. (Daily Mirror)
Агент Матея Кежман прибыл в Англию договариваться о переходе полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)
Голкипер "Юнайтед" Дин Хендерсон близок к возвращению в "Шеффилд Юнайтед". (Sky Sports)
Вингер "Лилля" Николя Пепе отверг интерес клубов Премьер-Лиги и вылетел на переговоры с "Наполи". (Gazzetta dello Sport)
"Юнайтед" не контактировал с "Лиллем" насчет Пепе. (Manchester Evening News)
"Ливерпуль" может пригласить голкипера "Бернли" Тома Хитона на роль дублера для Алиссона. (Daily Mirror)
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд больше не может быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 млн. фунтов. (The Sun)
"Вулверхэмптон" близок к согласованию стоимости нападающего "Милана" Патрика Кутроне. (Sky Sports)
"Вулверхэмптон" ведет переговоры об аренде левого защитника "Реала" Хесуса Вальехо. (BBC)
"Вулверхэмптон" заинтересован в полузащитнике "Саутгемптона" Марио Лемина. (Sky Sports)
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заинтересован в переходе в "Эвертон". (Evening Standard)
Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Майнца" Жан-Филипп Гбамен попал на радар к "Эвертону", который ищет альтернативы Курту Зума из "Челси". (Daily Mail)
"Ньюкасл" готовится предложить 20 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Аллана Сен-Максимен. (The Sun)
"Астон Вилла" согласовала стоимостью зимбабвийского полузащитника "Брюгге" Марвелуса Накамба в размере 11 млн. фунтов. (The Sun)
"Астон Вилла" продолжает поиски нового голкипера, интересуясь Томом Хитоном из "Бернли" и Нилом Этериджем из "Кардиффа". (Express and Star)
Другое
FA готова ужесточить наказания для игроков за проявление дискриминации. (Sky Sports)
Экс-нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси стал экспертом BT Sport и теперь будет освещать матчи сезона 2019/20. (Manchester Evening News)
Экс-полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас лишился водительских прав на полгода за то, что разогнался до 68 миль/ч в зоне с ограничением скорости в 40 миль/ч. (Sky Sports)
79-летний отец неназванной легенды английского футбола был приговорен к 20 годам тюрьмы за педофилию в 70-х и 80-х годах прошлого века. (The Sun)
26.07.2019 12:00
Просмотров: 4829
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Последние комментарии:
Здорово бандиты )
(ответить)
League code: u6tvzh
Заходим в ыы
(ответить)
А закон "О наказании за оскорбление Путина" таки работает!
(ответить)
Давайте найдем этого последнего кононирского выкидыша на фапле и отъе6ем в жопу! (С) пенс.
(ответить)
Может пора уже заканчивать эту несуразную писанину на фопеле, а? Как считаете?
(ответить)
Sausage ты подписку на Окко Спорт оформлял или будешь через SoapCast и AceStream смотреть с английскими комментариями?
(ответить)
Завтра в грибы еду. Каев, пачаны
(ответить)
Тут лемурс добавки просит, обеспечьте опущенца ею
(ответить)
продаются "наркоты" тем у кого временно проблемы с девушками/женами
насадка обойдется вам всего в 5 евро.
(ответить)
вот начало про озила с женой и калаша
https://twitter.com/TheArsenalMemz/status/1154659215325241345
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Эстония первой из советских республик, 16 ноября 1988 года, объявила о суверенитете – верховенстве местных законов над союзными. С другой стороны, переход от декларации о суверенитете к окончательному отделению от СССР в Эстонии затянулся. О независимости республика объявила лишь в августе 1991 года (во время путча в Москве) – позже, чем ее соседи по региону.
Вот так, объявил наркот себя человек, а его опять насадкой на член используют конониры.
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Агент Матея Кежман прибыл в Англию договариваться о переходе полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)
Форвардом не побыл, так может агент получится)))
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Жак-Ив Кусто родился в небольшом городке Сент-Андре-де-Кюбзак винодельческого региона Бордо, в семье адвоката Даниэля и Элизабет Кусто.
Семья Даниэля много путешествовала. Жак-Ив стал интересоваться водой в раннем возрасте. В 7 лет ему поставили диагноз — хронический энтерит, поэтому семейный врач не рекомендовал большие нагрузки. Из-за болезни Кусто стал очень тощим. Во время Первой мировой войны Даниэль Кусто стал безработным, но после войны он снова нашёл работу в компании американца Юджина Хиггинса. Ему пришлось много разъезжать по делам, его сыновья учились в школе и большую часть года проводили в школе-интернате. Кусто рано научился плавать и на всю жизнь полюбил море.
В 1920 году Юджин Хиггинс вернулся в Нью-Йорк, семейство Кусто последовало за ним. Жак-Ив и Пьер-Антуан стали учиться в школе в США и научились бегло говорить по-английски. Там же, во время семейного отдыха в штате Вермонт, братья совершили свои первые погружения. В 1922 году Хиггинс и Семья Кусто вернулись во Францию. В США Жак-Ив заинтересовался механикой и дизайном. Во Франции он построил электромобиль. Это увлечение помогло ему в его работе в дальнейшем. На сэкономленные и заработанные деньги Кусто купил себе свою первую кинокамеру. Хотя Жак-Ив интересовался многими вещами, учёба ему не давалась. Спустя некоторое время родители решили отправить его в специальный интернат, который он закончил с отличием.
В 1930 году он поступил в военно-морскую академию. Он был двадцать вторым, мало того, группа, в которой он учился, первой ушла в кругосветное плавание на корабле "Жанна дАрк". Военную академию он закончил в чине прапорщика, по распределению был отправлен на военно-морскую базу в Шанхай, также побывал в СССР, где много фотографировал, но почти все материалы были изъяты. Кусто решил пойти в Академию морской авиации, его манило небо, но после автомобильной аварии на горной дороге от авиации пришлось отказаться. Кусто сломал несколько рёбер и пальцы на левой руке, повредил лёгкие, и у него парализовало правую руку. Курс реабилитации проходил восемь месяцев. Для восстановления в 1936 году поступил инструктором на крейсер "Сюффрен", приписанный к порту Тулон. Однажды он пошёл в магазин и увидел очки для подводного плавания. Нырнув с ними, он понял, что отныне жизнь его безраздельно принадлежит подводному царству.
В 1937 году женился на Симоне Мельхиор, которая родила ему двух сыновей, Жан-Мишеля (1938) и Филиппа (1940—1979, погиб в авиакатастрофе "Каталины"). Во время Второй мировой войны — участник французского движения сопротивления.
С начала 1950-х годов Кусто вёл океанографические исследования с помощью судна "Калипсо" (списанный минный тральщик Британских Королевских ВМС). Признание пришло к Кусто с выходом книги "В мире безмолвия" в 1953 году, написанной в соавторстве с Фредериком Дюма. Фильм, снятый по мотивам книги, в 1956 году получил премию "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь". В 1957 году Кусто был назначен директором Океанографического музея Монако. В 1973 году он основал некоммерческое "Общество Кусто" по охране морской среды.
В 1991 году, через год после смерти супруги Симоны от рака, он женился на Франсине Триплет. К тому времени у них уже была дочь Диана (1979) и сын Пьер-Ив (1981), рождённые до женитьбы. Кусто умер в возрасте 87 лет от инфаркта миокарда в результате осложнения респираторного заболевания. Похоронен на фамильном участке на кладбище Сент-Андре-де-Кюбзак.
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Быстрее бы АПЛ
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https://twitter.com/NB5lEHIaSdLUrq0/status/1153955222537981952?s=19
Просто Киев
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Сеск Фабрегас разогнался до 68 миль/ч в зоне
Источник: http://fapl.ru/posts/72322/
Он же бывший кононир чего ему бояться?
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сколько будет 88 в квадрате?
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79-летний отец неназванной легенды английского футбола был приговорен к 20 годам тюрьмы за педофилию в 70-х и 80-х годах прошлого века.
всё-таки это правда, что дэвида симэна батя в очко драл
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Эстонская ССР 16 ноября 1988
Российская СФСР 12 июня 1990
228 - ссать на эль-лоха мы не бросим
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Всех ФАПЛовских крыс истребили или что?
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