Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" узнал цену за Шона Лонгстаффа. "Ливерпуль" интересуется Томом Хитоном. Робин Ван Перси стал телевизионным экспертом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ньюкасл" предупредил "Манчестер Юнайтед", что полузащитник Шон Лонгстафф будет стоить более 30 миллионов фунтов. (Manchester Evening News)



Травма Эрика Байи может придать дополнительный импульс переговорам "Юнайтед" о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра. (Daily Mirror)



Агент Матея Кежман прибыл в Англию договариваться о переходе полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)



Голкипер "Юнайтед" Дин Хендерсон близок к возвращению в "Шеффилд Юнайтед". (Sky Sports)



Вингер "Лилля" Николя Пепе отверг интерес клубов Премьер-Лиги и вылетел на переговоры с "Наполи". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" не контактировал с "Лиллем" насчет Пепе. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" может пригласить голкипера "Бернли" Тома Хитона на роль дублера для Алиссона. (Daily Mirror)



Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд больше не может быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Вулверхэмптон" близок к согласованию стоимости нападающего "Милана" Патрика Кутроне. (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" ведет переговоры об аренде левого защитника "Реала" Хесуса Вальехо. (BBC)



"Вулверхэмптон" заинтересован в полузащитнике "Саутгемптона" Марио Лемина. (Sky Sports)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заинтересован в переходе в "Эвертон". (Evening Standard)



Оцениваемый в 30 млн. фунтов защитник "Майнца" Жан-Филипп Гбамен попал на радар к "Эвертону", который ищет альтернативы Курту Зума из "Челси". (Daily Mail)



"Ньюкасл" готовится предложить 20 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Аллана Сен-Максимен. (The Sun)



"Астон Вилла" согласовала стоимостью зимбабвийского полузащитника "Брюгге" Марвелуса Накамба в размере 11 млн. фунтов. (The Sun)



"Астон Вилла" продолжает поиски нового голкипера, интересуясь Томом Хитоном из "Бернли" и Нилом Этериджем из "Кардиффа". (Express and Star)



Другое



FA готова ужесточить наказания для игроков за проявление дискриминации. (Sky Sports)



Экс-нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси стал экспертом BT Sport и теперь будет освещать матчи сезона 2019/20. (Manchester Evening News)



Экс-полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас лишился водительских прав на полгода за то, что разогнался до 68 миль/ч в зоне с ограничением скорости в 40 миль/ч. (Sky Sports)



79-летний отец неназванной легенды английского футбола был приговорен к 20 годам тюрьмы за педофилию в 70-х и 80-х годах прошлого века. (The Sun)