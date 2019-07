Сульшер уверен, что Джеймса не запугать подкатами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что вингер Даниэль Джеймс готов к жесткой игре против него в Премьер-Лиге.

Накануне "красные дьяволы" одержали победу 2:1 над "Тоттенхэмом" в Шанхае. В этом товарищеском матче Джеймс дважды подвергся грубой игре со стороны полузащитника "шпор" Муссы Сиссоко.



В этом же матче "Юнайтед" потерял с травмой Эрика Байи, и наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино даже был вынужден извиниться за излишнюю агрессию со стороны своих подопечных. Однако Сульшер убежден, что таким образом запугать Джеймса не удастся.



"Дэн настолько быстро, что вовремя подкатиться под него непросто. Я могу понять, когда игроки опаздывают с подкатами против него, однако он храбрый парень, и он сразу вскакивает на ноги".



"По ходу турне ему не раз доставалось, но мне как человеку в возрасте нравится видеть подкаты. Он не катается по полю, не ныряет, и его не запугать. Если он остается лежать на газоне, значит ему больно".



"Конечно, мы хотим, чтобы наших игроков оберегали, но это мужской вид спорта. Мы не можем лишать футбол подкатов — до тех пор, пока подкаты совершаются честно".



"Это высококонкурентный вид спорта, и мы готовимся к лиге — для этого нам и нужны рефери. Думаю, это была хорошая подготовка к старту лиги".



"У меня нет никаких опасений из-за подкатов. Мы переживаем, когда против наших игроков совершают подкаты, но и мы сами играем в подкате", — цитирует Сульшера Daily Mirror.





Moussa Sissoko being a sh*t-house again and stamping on Dan James.



In a pre-season game as well 👀👀 pic.twitter.com/4AaSzDpOpd