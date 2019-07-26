Клопп призвал к терпению в отношении Окслейд-Чемберлена
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал запастись терпением в отношении полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Почти полностью пропустив минувшую кампанию из-за травмы колена, сейчас Окслейд-Чемберлен вместе с "красными готовится к новому сезону.
Экс-игрок "Арсенала" тренируется с полной нагрузкой и участвует в товарищеских матчах, однако столь длительное отсутствие игровой практики не могло пройти бесследно.
"Ему слегка не везет из-за проблемы с икроножной мышцей. Это не надрыв — просто порой он испытывает дискомфорт, когда темп игры становится слишком высок для него. Он был очень активен на протяжении 20 минут против "Спортинга", а затем икра дала о себе знать".
"После этого он уже был не так активен. Для других игроков не слишком круто, когда их партнер выпадает из игры. За исключением этого, он участвует во всех тренировках, что невероятно важно. Это очень позитивно", — цитирует Клоппа The Telegraph.
26.07.2019 10:00
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Последние комментарии:
терпите, терпилы
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Клопп поджигает колбасных похлеще безвиза
Купи кого-нить уже, жмотяра
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Ну он же новый игрок,ничего мы еще годик подождать можем,а на следующий год Клоп скажет "...встречайте у нас новый игрок":).Да за чем нам новые трансферы,без Морено и Старриджа обойдемся и это ничего что у нас травмированые Кейта,Клайн и Робертсон,зато мы купили 17 летнего обсоска который выйдет и всех порвет в первом же сезоне...Клопп сам себе яму роет,идиот тупой!
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да и похуй, кто там у нас в сдюшке есть еще для новых трансферов?
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Бесполезняк! Ему не повезло попасть в Арсенал в период жесткой эксплуатации молодежи... Увы, но тот период многим молодым стоил
здоровья и карьеры, Рэмзи только железным оказался...
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просто ему не повезло с фамилией, приходится ему за двоих пахать на поле
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