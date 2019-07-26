Клопп призвал к терпению в отношении Окслейд-Чемберлена

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал запастись терпением в отношении полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Почти полностью пропустив минувшую кампанию из-за травмы колена, сейчас Окслейд-Чемберлен вместе с "красными готовится к новому сезону.



Экс-игрок "Арсенала" тренируется с полной нагрузкой и участвует в товарищеских матчах, однако столь длительное отсутствие игровой практики не могло пройти бесследно.



"Ему слегка не везет из-за проблемы с икроножной мышцей. Это не надрыв — просто порой он испытывает дискомфорт, когда темп игры становится слишком высок для него. Он был очень активен на протяжении 20 минут против "Спортинга", а затем икра дала о себе знать".



"После этого он уже был не так активен. Для других игроков не слишком круто, когда их партнер выпадает из игры. За исключением этого, он участвует во всех тренировках, что невероятно важно. Это очень позитивно", — цитирует Клоппа The Telegraph.