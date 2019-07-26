"Юнайтед" договаривается о покупке Милинкович-Савича

Сергей Миленкович-Савич "Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о приобретении полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича стоимостью более 70 миллионов фунтов.

"Красные дьяволы" все еще рискуют лишиться Поля Погба этим летом, и поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается менее чем через две недели у "Юнайтед" будет совсем мало времени, чтобы обзавестись заменой французскому полузащитнику.

Поэтому, утверждает Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" решил заранее согласовать трансфер Милинкович-Савича, но заключит сделку, только если будет уверен в отъезде Погба.

Итальянская пресса и вовсе сообщает, что агент 24-летнего серба Матея Кежман уже прибыл в Англию на переговоры с "дьяволами". Сам Сергей открыт к отъезду из "Лацио" — в "Юнайтед" или какой-либо другой большой клуб.

Что касается Погба, то его переход в "Реал" во многом зависит от того, удастся ли Королевскому клубу избавиться от вингера Гарета Бэйла. "Юнайтед" надеется выручить не менее 150 млн. фунтов за Поля, если тот все-таки покинет Манчестер.


Метки Лацио, Манчестер Юнайтед, Милинкович-Савич, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1767

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  1. vyrentz 26.07.2019 11:21 # vyrentz
    Это днище, Эррера выше уровнем

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  2. lampard78 26.07.2019 10:45 # lampard78
    Всегда было видно, что талантливый парень, с другой стороны - какой-то стабильности не хватает, что ли. Вообще не представляю - заиграет в МЮ или нет.

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  3. rj1992 26.07.2019 10:28 # rj1992
    Плз трансфер сорвись. Он пальца Погба не стоит. Фернандеш или Эриксен. Только не это бревно аля Матич

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  4. largo-winch 26.07.2019 09:19 # largo-winch
    Сер Гей.

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  5. whitecolor 26.07.2019 09:07 # whitecolor
    Его уже купят или нет?

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