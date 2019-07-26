"Юнайтед" договаривается о покупке Милинкович-Савича

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о приобретении полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича стоимостью более 70 миллионов фунтов.

"Красные дьяволы" все еще рискуют лишиться Поля Погба этим летом, и поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается менее чем через две недели у "Юнайтед" будет совсем мало времени, чтобы обзавестись заменой французскому полузащитнику.



Поэтому, утверждает Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" решил заранее согласовать трансфер Милинкович-Савича, но заключит сделку, только если будет уверен в отъезде Погба.



Итальянская пресса и вовсе сообщает, что агент 24-летнего серба Матея Кежман уже прибыл в Англию на переговоры с "дьяволами". Сам Сергей открыт к отъезду из "Лацио" — в "Юнайтед" или какой-либо другой большой клуб.



Что касается Погба, то его переход в "Реал" во многом зависит от того, удастся ли Королевскому клубу избавиться от вингера Гарета Бэйла. "Юнайтед" надеется выручить не менее 150 млн. фунтов за Поля, если тот все-таки покинет Манчестер.