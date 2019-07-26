ПСЖ потерял интерес к Бакайоко

Тьемуэ Бакайоко ПСЖ отказался от своих планов по приглашению полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

В преддверии нового сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард столкнулся с дилеммой по поводу обилия в составе игроков, которые не проходят под категорию доморощенных — таковых можно заявить не более 17 на соревнования УЕФА.

Выкупив после аренды Матео Ковачича и, наконец, заполучив приобретенного еще в январе Кристиана Пулишича, "Челси" надеялся избавиться от Бакайоко, который минувший сезон провел в "Милане".

Как сообщает BBC, интерес к Тьемуэ проявлял ПСЖ. Чемпионы Лиги 1 подумывали взять своего соотечественника в аренду с последующим выкупом, но затем переключились на Идриссу Гейе из "Эвертона".

Ранее на текущей неделе стало известно, что ПСЖ уже согласовал стоимость Гейе, а это означает, что Бакайоко придется остаться на "Стэмфорд Бридж" — других претендентов на Тьемуэ нет.

В сложившейся ситуации "синие" могут задуматься о расставании с кем-либо из других иностранных игроков, включая Курта Зума, Давиде Дзаппакосту, Кенеди и Мичи Батшуайи.


Метки Бакайоко, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 08:00

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  1. mixmaster 26.07.2019 08:15 # mixmaster
    Топ трансфер из бана

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  2. lampard78 26.07.2019 08:12 # lampard78
    Херовая новость с утра пораньше. (

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