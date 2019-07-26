Дибала задумался об уходе из "Ювентуса"

Нападающий Пауло Дибала всерьез задумался об уходе из "Ювентуса" на фоне интереса к своей персоне со стороны клубов Премьер-Лиги.

Лишь накануне издание Evening Standard сообщило, что "Тоттенхэм" уже установил контакт с "Ювентусом" насчет оцениваемого в 80 миллионов фунтов Дибалы. А ранее пресса утверждала, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер видит в Пауло идеального игрока на роль плеймейкера.



В данный момент Дибала отдыхает после выступлений за сборную Аргентины на Кубке Америки, совмещая летний каникулы с размышлениями насчет своего будущего, сообщает Sky Sports.



Невыразительный прошлый сезон и неопределенные планы нового наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри в отношении него наводят Дибалу на мысли об отъезде из Турина.



Добавим, что Дибала выступает за "Ювентус" после своего перехода из "Палермо" четыре года назад. За это время 25-летний аргентинец забил 78 голов в 182 матчах.