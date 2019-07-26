Ориги рассказал, почему не покинул "Ливерпуль" в январе

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, почему отказался покинуть "Энфилд" в январе.

Несмотря на скромное игровое время в минувшем сезоне, Ориги сыграл большую роль в том, что "Ливерпуль" до последнего тура сражался за титул Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов.

До декабря 24-летний бельгиец ни разу не появился в стартовом составе "красных", однако внутреннее чувство убедило Ориги остаться. Так Дивок смог отпраздновать победу на европейской арене, а затем подписал новый контракт.

"Что-то внутри подсказало мне остаться. Я просто сел и почувствовал, что хочу остаться и помогать этой команде. Мне было хорошо здесь, и я просто должен был продолжать проявлять себя в тренировках, зная, что получу свой шанс".

"Я почувствовал, что мы сможем добиться кое-чего особенного. Я просто должен был игнорировать все постороннее и сосредоточиться на правильных вещах. В футболе никогда нельзя знать что-либо на 100 процентов, однако я сделал свой выбор".

"В ближайшие год много всякого может произойти, и в этом красота футбола. Вы и сами видите, что я вернулся, сосредоточенным на хорошей игре", — цитирует Ориги The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 06:00

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  1. liverpo0ol 26.07.2019 07:49 # liverpo0ol
    Лавочник ЛФК обоссале весь состав голубого города

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  2. liverpool1892est 26.07.2019 07:15 # liverpool1892est
    Джокер всегда сидит в рукаве и всегда появляется,когда на кон поставлено олл-ин!

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  3. electric 26.07.2019 07:09 # electric
    >мартиаль.

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  4. letonred 26.07.2019 06:53 # letonred
    Удевительно что запасной игрок сделал сезон для команды

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