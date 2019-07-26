Ориги рассказал, почему не покинул "Ливерпуль" в январе
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, почему отказался покинуть "Энфилд" в январе.
Несмотря на скромное игровое время в минувшем сезоне, Ориги сыграл большую роль в том, что "Ливерпуль" до последнего тура сражался за титул Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов.
До декабря 24-летний бельгиец ни разу не появился в стартовом составе "красных", однако внутреннее чувство убедило Ориги остаться. Так Дивок смог отпраздновать победу на европейской арене, а затем подписал новый контракт.
"Что-то внутри подсказало мне остаться. Я просто сел и почувствовал, что хочу остаться и помогать этой команде. Мне было хорошо здесь, и я просто должен был продолжать проявлять себя в тренировках, зная, что получу свой шанс".
"Я почувствовал, что мы сможем добиться кое-чего особенного. Я просто должен был игнорировать все постороннее и сосредоточиться на правильных вещах. В футболе никогда нельзя знать что-либо на 100 процентов, однако я сделал свой выбор".
"В ближайшие год много всякого может произойти, и в этом красота футбола. Вы и сами видите, что я вернулся, сосредоточенным на хорошей игре", — цитирует Ориги The Telegraph.
26.07.2019 06:00
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Лавочник ЛФК обоссале весь состав голубого города
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Джокер всегда сидит в рукаве и всегда появляется,когда на кон поставлено олл-ин!
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>мартиаль.
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Удевительно что запасной игрок сделал сезон для команды
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