Ориги рассказал, почему не покинул "Ливерпуль" в январе

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, почему отказался покинуть "Энфилд" в январе.

Несмотря на скромное игровое время в минувшем сезоне, Ориги сыграл большую роль в том, что "Ливерпуль" до последнего тура сражался за титул Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов.



До декабря 24-летний бельгиец ни разу не появился в стартовом составе "красных", однако внутреннее чувство убедило Ориги остаться. Так Дивок смог отпраздновать победу на европейской арене, а затем подписал новый контракт.



"Что-то внутри подсказало мне остаться. Я просто сел и почувствовал, что хочу остаться и помогать этой команде. Мне было хорошо здесь, и я просто должен был продолжать проявлять себя в тренировках, зная, что получу свой шанс".



"Я почувствовал, что мы сможем добиться кое-чего особенного. Я просто должен был игнорировать все постороннее и сосредоточиться на правильных вещах. В футболе никогда нельзя знать что-либо на 100 процентов, однако я сделал свой выбор".



"В ближайшие год много всякого может произойти, и в этом красота футбола. Вы и сами видите, что я вернулся, сосредоточенным на хорошей игре", — цитирует Ориги The Telegraph.