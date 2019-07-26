"Вулверхэмптон" начал сезон с победы

Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" сделал первый шаг по направлению к групповому этапу Лиги Европы, обыграв в домашних стенах "Крусейдерс" со счетом 2:0.

Напомним, "волки" получили путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря тому, что минувший сезон завершили на седьмой позиции в Премьер-Лиге.

Таким образом, команда Нуну Эшпириту Санту первой из числа представителей высшего английского дивизиона начала сезон 2019/20.

Вернувшись из Китая лишь в воскресенье, в четверг вечером "Вулверхэмптон" уверенно разобрался с североирландским "Крусейдерс" благодаря голам Диогу Жоты и Рубена Винагре.

Добавим, что через неделю "волки" проведут ответный матч 3-го квалификационного раунда, а в случае успеха выйдут в плей-офф на "Пюник" или "Яблонец" — после первой встречи в этой паре преимущество на стороне армянской команды (2:1).


Метки Вулверхэмптон, Крусейдерс, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2019 00:05

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  1. xxx7xxx7xxx7 26.07.2019 00:13 # xxx7xxx7xxx7
    Михайло они сыграли второй квалификациронный раунд,потом третий а уже только потом раунд плей офф

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