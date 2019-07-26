"Вулверхэмптон" начал сезон с победы

"Вулверхэмптон" сделал первый шаг по направлению к групповому этапу Лиги Европы, обыграв в домашних стенах "Крусейдерс" со счетом 2:0.

Напомним, "волки" получили путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря тому, что минувший сезон завершили на седьмой позиции в Премьер-Лиге.



Таким образом, команда Нуну Эшпириту Санту первой из числа представителей высшего английского дивизиона начала сезон 2019/20.



Вернувшись из Китая лишь в воскресенье, в четверг вечером "Вулверхэмптон" уверенно разобрался с североирландским "Крусейдерс" благодаря голам Диогу Жоты и Рубена Винагре.



Добавим, что через неделю "волки" проведут ответный матч 3-го квалификационного раунда, а в случае успеха выйдут в плей-офф на "Пюник" или "Яблонец" — после первой встречи в этой паре преимущество на стороне армянской команды (2:1).