Колашинац защитил Озила от бандитов

Защитник Сеад Колашинац отразил нападение вооруженных грабителей на себя и своего одноклубника Месута Озила.

Этот шокирующий инцидент случился в четверг в Северном Лондоне. Вооруженные ножами бандиты на скутерах окружили черный внедорожник Mercedes G-Class, принадлежащий Озилу.



Зарабатывающему 350 тысяч фунтов в неделю немцу крупно повезло, что на пассажирском сидении его автомобиля находился Колашинац.



26-летний игрок сборной Боснии смело выскочил на бандитов, и те, будучи шокированными таким отпором, ретировались. Озил предпочел транспортное средство не покидать.



Как сообщает Daily Mirror, оба футболиста не пострадали и уже были опрошены полицией.





Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw