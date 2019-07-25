Колашинац защитил Озила от бандитов
Защитник Сеад Колашинац отразил нападение вооруженных грабителей на себя и своего одноклубника Месута Озила.
Этот шокирующий инцидент случился в четверг в Северном Лондоне. Вооруженные ножами бандиты на скутерах окружили черный внедорожник Mercedes G-Class, принадлежащий Озилу.
Зарабатывающему 350 тысяч фунтов в неделю немцу крупно повезло, что на пассажирском сидении его автомобиля находился Колашинац.
26-летний игрок сборной Боснии смело выскочил на бандитов, и те, будучи шокированными таким отпором, ретировались. Озил предпочел транспортное средство не покидать.
Как сообщает Daily Mirror, оба футболиста не пострадали и уже были опрошены полицией.
Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw— James (@smhjaames) July 25, 2019
25.07.2019 23:00
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Респектос колашинецу.Никогда не уважал и не восхищался озилом,сейчас я стал больше ненавидеть эту телку пучеглазую,мало ли то что не вышел из тачки чтоб помочь,или хотя бы ради массовки рядом постоять,этот уебак еще и уехал кинув друга,настоящий гейгуннер.
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Мне показалось, или Озил съе**ться хотел?
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Защитил свою телочку, не запланированный камин аут
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Топарь. Мое уважение
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Настоящий защитник!
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Красава. Боснийцы боевитые ребятки, ещё одно тому подтверждение)
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