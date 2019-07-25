Колашинац защитил Озила от бандитов

Сеад Колашинац Защитник Сеад Колашинац отразил нападение вооруженных грабителей на себя и своего одноклубника Месута Озила.

Этот шокирующий инцидент случился в четверг в Северном Лондоне. Вооруженные ножами бандиты на скутерах окружили черный внедорожник Mercedes G-Class, принадлежащий Озилу.

Зарабатывающему 350 тысяч фунтов в неделю немцу крупно повезло, что на пассажирском сидении его автомобиля находился Колашинац.

26-летний игрок сборной Боснии смело выскочил на бандитов, и те, будучи шокированными таким отпором, ретировались. Озил предпочел транспортное средство не покидать.

Как сообщает Daily Mirror, оба футболиста не пострадали и уже были опрошены полицией.



Метки Арсенал, Колашинац, Озил, происшествич

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. the2pac 25.07.2019 23:16 # the2pac
    Респектос колашинецу.Никогда не уважал и не восхищался озилом,сейчас я стал больше ненавидеть эту телку пучеглазую,мало ли то что не вышел из тачки чтоб помочь,или хотя бы ради массовки рядом постоять,этот уебак еще и уехал кинув друга,настоящий гейгуннер.

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  2. brown-ale 25.07.2019 23:16 # brown-ale
    Мне показалось, или Озил съе**ться хотел?

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  3. lisiz 25.07.2019 23:12 # lisiz
    Защитил свою телочку, не запланированный камин аут

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  4. largo-winch 25.07.2019 23:10 # largo-winch
    Топарь. Мое уважение

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  5. henry-legend 25.07.2019 23:08 # henry-legend
    Настоящий защитник!

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  6. iskander8sg 25.07.2019 23:04 # iskander8sg
    Красава. Боснийцы боевитые ребятки, ещё одно тому подтверждение)

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