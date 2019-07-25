"Эвертон" представил проект нового стадиона

"Эвертон" официально представил проект своего нового 52-тысячного стадиона, строительство которого обойдется в 500 миллионов фунтов.

До настоящего момента "ириски" держали в секрете детали нового стадиона. Было известно лишь то, что арена будет построена в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.



После продолжительных консультаций со своими фанатами и местными жителями "Эвертон", наконец, оформил архитектурный проект, который в четверг был представлен публике.



Как сообщает BBC, мерсисайдский клуб обратится за разрешением на строительство до конца 2019 года, а уже в 2020 приступит к работам, чтобы перебраться на новый стадион с "Гудисон Парк" к старту сезона 2023/24.



Также "Эвертон" заранее заложил в проекте возможность последующего расширения стадиона до 62 тысяч мест.



























