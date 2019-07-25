"Эвертон" представил проект нового стадиона
"Эвертон" официально представил проект своего нового 52-тысячного стадиона, строительство которого обойдется в 500 миллионов фунтов.
До настоящего момента "ириски" держали в секрете детали нового стадиона. Было известно лишь то, что арена будет построена в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.
После продолжительных консультаций со своими фанатами и местными жителями "Эвертон", наконец, оформил архитектурный проект, который в четверг был представлен публике.
Как сообщает BBC, мерсисайдский клуб обратится за разрешением на строительство до конца 2019 года, а уже в 2020 приступит к работам, чтобы перебраться на новый стадион с "Гудисон Парк" к старту сезона 2023/24.
Также "Эвертон" заранее заложил в проекте возможность последующего расширения стадиона до 62 тысяч мест.
25.07.2019 22:00
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Топово смотрится! Вип зал с видом на коридор с футболистами - крутая идея.
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Впечатляющее!!!!!!!!!!!!!
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пеликаны уже сгорели
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Хороший тренеровачный лагерь для ЛФК, чтобы поиграть с резервом
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амбициозно
Возможно трансформируются из ссанины играющей только 2 матча в сезоне в более-менее нормальный клуб
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