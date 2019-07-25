"Эвертон" представил проект нового стадиона

Новый стадион Эвертона "Эвертон" официально представил проект своего нового 52-тысячного стадиона, строительство которого обойдется в 500 миллионов фунтов.

До настоящего момента "ириски" держали в секрете детали нового стадиона. Было известно лишь то, что арена будет построена в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.

После продолжительных консультаций со своими фанатами и местными жителями "Эвертон", наконец, оформил архитектурный проект, который в четверг был представлен публике.

Как сообщает BBC, мерсисайдский клуб обратится за разрешением на строительство до конца 2019 года, а уже в 2020 приступит к работам, чтобы перебраться на новый стадион с "Гудисон Парк" к старту сезона 2023/24.

Также "Эвертон" заранее заложил в проекте возможность последующего расширения стадиона до 62 тысяч мест.



Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона

Новый стадион Эвертона


Метки видео, стадионы, фото, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 816

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. trent 25.07.2019 23:17 # trent
    Топово смотрится! Вип зал с видом на коридор с футболистами - крутая идея.

    (ответить)

  2. makeewadim 25.07.2019 22:40 # makeewadim
    Впечатляющее!!!!!!!!!!!!!

    (ответить)

  3. godlike 25.07.2019 22:36 # godlike
    пеликаны уже сгорели

    (ответить)

  4. beatles-red 25.07.2019 22:26 # beatles-red
    Хороший тренеровачный лагерь для ЛФК, чтобы поиграть с резервом

    (ответить)

  5. lfcynwa 25.07.2019 22:01 # lfcynwa
    амбициозно
    Возможно трансформируются из ссанины играющей только 2 матча в сезоне в более-менее нормальный клуб

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: