Сульшер потребовал скорейшего приобретения Магуайра

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер попросил своего исполнительного директора Эда Вудворда как можно скорее купить ему защитника "Лестера" Харри Магуайра.

Последнее предложение "Юнайтед" по Магуайру составило 70 миллионов фунтов — на 10 млн. меньше той суммы, в которую "Лестер" оценивает свою звезду.



Вудворд даже отказался присоединиться к предсезонному турне "дьяволов" по Азии, чтобы сосредоточиться на трансферных делах, но компромисс по игроку сборной Англии до сих пор не найден.



По информации Sky Sports, теперь в эту ситуацию решил вмешаться Сульшер. Обеспокоенный неторопливым процессом переговоров Оле Гуннар дал понять своему директору, что ему очень нужен 26-летний Магуайр — и поскорее.



Также издание сообщает, что Магуайр хотел бы присоединиться к команде Сульшера, но одновременно не расстроится, если останется с "лисами".



Добавим, потребность Сульшера в первоклассном центральном защитнике только возросла после потери Эрика Байи, который в товарищеском матче против "Тоттенхэма" в четверг повредил колено.