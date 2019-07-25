Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Бент находился без клуба с окончания сезона 2017/18, когда истек его контракт с "Дерби". После года простоя Даррен решил уже не возвращаться в футбол.



За 18 лет своей профессиональной карьеры Бент сыграл 568 матчей во всех соревнованиях и забил 216 голов. Также Даррен 13 раз примерял футболку национальной команды, отличившись четырежды.



Начав свою карьеру в "Ипсвиче", впоследствии Бент поиграл за "Чарльтон", "Тоттенхэм", "Сандерленд", "Астон Виллу", "Фулхэм", "Брайтон", "Бертон" и уже упомянутый "Дерби".



Добавим, что Бент является одним из лишь 28 игроков, забивших 100 или более голов в Премьер-Лиге. Составная стоимость Даррена за всю его карьеру составила почти 50 млн. фунтов, включая 18 млн, что заплатила за него "Астон Вилла" "Сандерленду" в январе 2011.