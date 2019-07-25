Даррен Бент завершил игровую карьеру
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.
Бент находился без клуба с окончания сезона 2017/18, когда истек его контракт с "Дерби". После года простоя Даррен решил уже не возвращаться в футбол.
За 18 лет своей профессиональной карьеры Бент сыграл 568 матчей во всех соревнованиях и забил 216 голов. Также Даррен 13 раз примерял футболку национальной команды, отличившись четырежды.
Начав свою карьеру в "Ипсвиче", впоследствии Бент поиграл за "Чарльтон", "Тоттенхэм", "Сандерленд", "Астон Виллу", "Фулхэм", "Брайтон", "Бертон" и уже упомянутый "Дерби".
Добавим, что Бент является одним из лишь 28 игроков, забивших 100 или более голов в Премьер-Лиге. Составная стоимость Даррена за всю его карьеру составила почти 50 млн. фунтов, включая 18 млн, что заплатила за него "Астон Вилла" "Сандерленду" в январе 2011.
25.07.2019 20:20
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Последние комментарии:
щеглы держи историю
на фото знаменитый матч который лфк слил 1_0
единственный спорный мяч забил бент когда на поле кинули красный мячик ( на фото ) и дырявый прототип минолета пепе рейна дезориентировался ( ну как и в любой игры ) и пропустил
- а мяч кинул юный глорик лфк случайно , после игры его хотели отпиздеть да не стали узнали что он будущий глор мс
матч вызвала много споров - главный из них кто пидарастей болельщики чолчей или радужных шнурков
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Даже жена Реднопа лучше этого шарового ниги
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легендарный красный шарик, хех, не все здешние молокососы поймут и прочувствуют топовость этого фото ))
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