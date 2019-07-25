"Арсенал" приобрел Вильяма Салиба
"Арсенал" завершил приобретение центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба за 27 миллионов фунтов.
Заключив долгосрочный контракт с "канонирами", теперь Салиба возвращается в "Сент-Этьен", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.
Поскольку 18-летний француз присоединится к команде Унаи Эмери не сразу, выплачивать компенсацию "Сент-Этьену" лондонцы тоже будут не сразу, и это позволит им сэкономить деньги на другие приобретения в текущее окно.
Таким образом, Салиба, сыгравший 16 матчей в минувшем сезоне Лиги 1, становится третьим приобретением "Арсенала" этим летом после Габриэля Мартинелли и Дани Себальоса.
"Мы довольны, что Вильям переходит к нам. Многие команды хотели его, но он решил, что хочет присоединиться к нам и стать частью нашего будущего", — сообщил Эмери.
"Эта история, эта эмблема... Когда я был маленьким, то смотрел за игрой "Арсенала" в Лиге Чемпионов и тому подобное. Здесь всегда было много французских игроков, так что это помогло мне определиться", — поведал Салиба.
25.07.2019 20:00
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Последние комментарии:
во топарей повалило ))
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Будет карать Ливерпуль при угловых
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Арсенал превратился в Эвертон времён Мартинеса. Из-за скудного бюджета брали что где плохо лежит и в аренду, кто не пригодился в своих клубах. Тогда они норм сезончик отыграли, вплотную приблизившись к 4-ке, поднялись на 5-е место. Успехов канонирам в таком нелёгком деле! Только помните, Лестер не спит.(2)
PS "Любит наш народ всякое говно" (с) С.Шнуров
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А на этот сезон усиление планируется?
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Бизнэскар
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Уже 3 трансфера
На чемпик идут
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Кого?
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