"Арсенал" приобрел Вильяма Салиба

Вильям Салиба "Арсенал" завершил приобретение центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба за 27 миллионов фунтов.

Заключив долгосрочный контракт с "канонирами", теперь Салиба возвращается в "Сент-Этьен", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

Поскольку 18-летний француз присоединится к команде Унаи Эмери не сразу, выплачивать компенсацию "Сент-Этьену" лондонцы тоже будут не сразу, и это позволит им сэкономить деньги на другие приобретения в текущее окно.

Таким образом, Салиба, сыгравший 16 матчей в минувшем сезоне Лиги 1, становится третьим приобретением "Арсенала" этим летом после Габриэля Мартинелли и Дани Себальоса.

"Мы довольны, что Вильям переходит к нам. Многие команды хотели его, но он решил, что хочет присоединиться к нам и стать частью нашего будущего", — сообщил Эмери.

"Эта история, эта эмблема... Когда я был маленьким, то смотрел за игрой "Арсенала" в Лиге Чемпионов и тому подобное. Здесь всегда было много французских игроков, так что это помогло мне определиться", — поведал Салиба.


Метки аренда, Арсенал, Салиба, Сент-Этьен, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 357

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  1. reams 25.07.2019 20:11 # reams
    во топарей повалило ))

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  2. staryi-eblan 25.07.2019 20:09 # staryi-eblan
    Будет карать Ливерпуль при угловых

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  3. sausage 25.07.2019 20:06 # sausage
    Арсенал превратился в Эвертон времён Мартинеса. Из-за скудного бюджета брали что где плохо лежит и в аренду, кто не пригодился в своих клубах. Тогда они норм сезончик отыграли, вплотную приблизившись к 4-ке, поднялись на 5-е место. Успехов канонирам в таком нелёгком деле! Только помните, Лестер не спит.(2)

    PS "Любит наш народ всякое говно" (с) С.Шнуров

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  4. rentv 25.07.2019 20:06 # rentv
    А на этот сезон усиление планируется?

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  5. puhovik-vengera 25.07.2019 20:02 # puhovik-vengera
    Бизнэскар

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  6. mr-lamps 25.07.2019 20:02 # mr-lamps
    Уже 3 трансфера
    На чемпик идут

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  7. mr-lamps 25.07.2019 20:01 # mr-lamps
    Кого?

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