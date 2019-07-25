"Арсенал" приобрел Вильяма Салиба

"Арсенал" завершил приобретение центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба за 27 миллионов фунтов.

Заключив долгосрочный контракт с "канонирами", теперь Салиба возвращается в "Сент-Этьен", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.



Поскольку 18-летний француз присоединится к команде Унаи Эмери не сразу, выплачивать компенсацию "Сент-Этьену" лондонцы тоже будут не сразу, и это позволит им сэкономить деньги на другие приобретения в текущее окно.



Таким образом, Салиба, сыгравший 16 матчей в минувшем сезоне Лиги 1, становится третьим приобретением "Арсенала" этим летом после Габриэля Мартинелли и Дани Себальоса.



"Мы довольны, что Вильям переходит к нам. Многие команды хотели его, но он решил, что хочет присоединиться к нам и стать частью нашего будущего", — сообщил Эмери.



"Эта история, эта эмблема... Когда я был маленьким, то смотрел за игрой "Арсенала" в Лиге Чемпионов и тому подобное. Здесь всегда было много французских игроков, так что это помогло мне определиться", — поведал Салиба.