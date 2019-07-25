Эрик Байи снова угодил в лазарет

Эрик Байи Защитник Эрик Байи прервал азиатское турне "Манчестер Юнайтед" и возвращается домой с травмой колена.

Ранее в четверг Байи появился на второй тайм товарищеского матче против "Тоттенхэма" в Шанхае, но продержался на поле лишь девять минут.

Этот матч стал для 25-летнего ивуарийца только третьим после перенесенной операции на связках колена, из-за которой он был вынужден досрочно закончить минувший сезон.

"Он подвернул колено, и нам нужно будет его обследовать. В данный момент он выглядит неважно", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер MUTV.

Добавим, что в минувшем сезоне Эрик пропустил более 25 матчей из-за различных проблем со здоровьем. Также Байи не принимал участия в Кубке Африки этим летом.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 632

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd4life 25.07.2019 19:50 # manutd4life
    Всё таки в современном футболе главное в игроке это уровень травматизма.

    (ответить)

  2. tra-hall 25.07.2019 19:39 # tra-hall
    21 век плять, вставьте им уже пластиковые коленки

    (ответить)

  3. arhangel777 25.07.2019 19:30 # arhangel777
    Манчестерский Мангаля версия 2)))

    (ответить)

  4. mancunia-planet 25.07.2019 19:19 # mancunia-planet
    Всё, Магуйра точно прикупят!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: