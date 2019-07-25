Эрик Байи снова угодил в лазарет

Защитник Эрик Байи прервал азиатское турне "Манчестер Юнайтед" и возвращается домой с травмой колена.

Ранее в четверг Байи появился на второй тайм товарищеского матче против "Тоттенхэма" в Шанхае, но продержался на поле лишь девять минут.



Этот матч стал для 25-летнего ивуарийца только третьим после перенесенной операции на связках колена, из-за которой он был вынужден досрочно закончить минувший сезон.



"Он подвернул колено, и нам нужно будет его обследовать. В данный момент он выглядит неважно", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер MUTV.



Добавим, что в минувшем сезоне Эрик пропустил более 25 матчей из-за различных проблем со здоровьем. Также Байи не принимал участия в Кубке Африки этим летом.