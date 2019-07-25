Эрик Байи снова угодил в лазарет
Защитник Эрик Байи прервал азиатское турне "Манчестер Юнайтед" и возвращается домой с травмой колена.
Ранее в четверг Байи появился на второй тайм товарищеского матче против "Тоттенхэма" в Шанхае, но продержался на поле лишь девять минут.
Этот матч стал для 25-летнего ивуарийца только третьим после перенесенной операции на связках колена, из-за которой он был вынужден досрочно закончить минувший сезон.
"Он подвернул колено, и нам нужно будет его обследовать. В данный момент он выглядит неважно", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер MUTV.
Добавим, что в минувшем сезоне Эрик пропустил более 25 матчей из-за различных проблем со здоровьем. Также Байи не принимал участия в Кубке Африки этим летом.
25.07.2019 19:00
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Последние комментарии:
Всё таки в современном футболе главное в игроке это уровень травматизма.
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21 век плять, вставьте им уже пластиковые коленки
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Манчестерский Мангаля версия 2)))
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Всё, Магуйра точно прикупят!
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