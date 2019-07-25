"Астон Вилла" купила Дугласа Луиса у "Сити"

Дуглас Луис "Астон Вилла" объявила о приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Дугласа Луиса ориентировочной стоимостью 15 миллионов фунтов.

21-летний Луис является воспитанником "Васко да Гамы", откуда он перешел в "Сити" в 2017 году. Однако в Премьер-Лиге Дуглас пока не дебютировал.

В августе прошлого года "горожанам" было отказано в разрешении на работу для Дугласа, поэтому талантливый игрок был вынужден повторно отправиться в аренду в "Жирону".

Трансфер Луиса в "Астон Виллу" тоже зависит от разрешения на работу, однако бирмингемский клуб ожидает, что после 46 сыгранных за "Жирону" матчей и с учетом своей трансферной стоимости полузащитник с легкостью преодолеет эту формальность.

"Дуглас — невероятно талантливый молодой игрок с выдающимся футбольным образованием, и я уверен, он безболезненно освоится к нашему стилю и системе игры", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.

Добавим, что суммарные траты новичка Премьер-Лиги этим летом уже превысили 100 млн. фунтов.


Метки Астон Вилла, Луис, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 25.07.2019 18:31 # mancityman
    Надеюсь право выкупа есть у КОРОЛЕЙ, просто Топ чел.

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  2. makeewadim 25.07.2019 18:29 # makeewadim
    иксзибит перепутал с "Астон Мартином")))

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