"Арсенал" арендовал Дани Себальоса

"Арсенал" взял в аренду на сезон 2019/20 полузащитника "Реала" и сборной Испании Дани Себальоса.

22-летний Себальос стал вторым новичком "канониров" в это трансферное окно после бразильского нападающего Габриэля Мартинелли, взяв на "Эмирейтс" футболку с 8-м номером.



Ранее в июле пресса сообщала, что талантливым испанцем также интересуется "Тоттенхэм", однако возможность поработать со своим соотечественником Унаи Эмери оказалась для Дани привлекательнее, чем возможность выступать со "шпорами" в Лиге Чемпионов.



Отметим, что это арендное соглашение не предусматривает опции выкупа. Себальос находится на хорошем счету в Мадриде и все еще надеется заиграть в "Реале", когда вернется более окрепшим.



"Я знал, что тренер здесь верит в меня, и это было очень важно для меня. Я понимаю, что означает носить эту футболку, и я безмерно горжусь моментом, когда решил присоединиться к "Арсеналу".



"Тренер оказал решающую роль в моем переходе сюда. Он испанец, и он знает меня еще по предыдущим моим клубам. Я буду рад помогать "Арсеналу" добиваться своих целей", — сообщил Себальос.