"Арсенал" арендовал Дани Себальоса
"Арсенал" взял в аренду на сезон 2019/20 полузащитника "Реала" и сборной Испании Дани Себальоса.
22-летний Себальос стал вторым новичком "канониров" в это трансферное окно после бразильского нападающего Габриэля Мартинелли, взяв на "Эмирейтс" футболку с 8-м номером.
Ранее в июле пресса сообщала, что талантливым испанцем также интересуется "Тоттенхэм", однако возможность поработать со своим соотечественником Унаи Эмери оказалась для Дани привлекательнее, чем возможность выступать со "шпорами" в Лиге Чемпионов.
Отметим, что это арендное соглашение не предусматривает опции выкупа. Себальос находится на хорошем счету в Мадриде и все еще надеется заиграть в "Реале", когда вернется более окрепшим.
"Я знал, что тренер здесь верит в меня, и это было очень важно для меня. Я понимаю, что означает носить эту футболку, и я безмерно горжусь моментом, когда решил присоединиться к "Арсеналу".
"Тренер оказал решающую роль в моем переходе сюда. Он испанец, и он знает меня еще по предыдущим моим клубам. Я буду рад помогать "Арсеналу" добиваться своих целей", — сообщил Себальос.
25.07.2019 17:25
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читайте стихи, вставайте с колен уже!
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Завтра ровно в 8:15 утра сходка братишки на главной новости ФАПЛа, а сейчас мой рабочий день закончился, можете закрывать свой браузер.
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даже арсиноль со своими 40 млн бюджета игроков берут, хоть и в аренду, а лузерка после победы в ЛЧ так никого и не купит, вуахах)
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уже сбился со счета, какой это уже игрок пришел в Арсенал в это ТО, компания, что надо, ух
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Съебалис нахуй отсюда быстро!
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Где же ты недоносок 88?! Для твоего очередного нытья пост специально сделали! Беги быстрее поплачь тут немного, а то попа кровит твоя, а ты что-то замолчал!
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Как то он сторонница формы клуба в который перешёл))
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https://sun6-19.userapi.com/c851332/v851332685/177d9d/k21cYNbXg84.jpg
АХАХАХАХХАХАХАХАХ! КТО ЭТО СУКА?!?!?! АХАХАХАХАХАХХАХА
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Кто-нибудь объясните шерзоду что это всего лишь аренда
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Что МЮ каждый год скупает за овердокуя защитников, а потом тупо навешивает на Лукаку весь сезон.
Что Арсенал с отсутствием обороны и капитана, берет в аренду очередного Мхитаряна. Топ-менеджмент.
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Лол, очередной игрок рассматривает Арсенал, как трамплин)) впрочем, оно и неудивительно))
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2-ой Денис Суарес. Снова Арсенал не усилился
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пока всякие щолси отдают своих лидеров испанским топ клубам, Арсенал забирает у них ключевых игроков, безусловно топ трансфер, в конце года можно будет договориться с Зиданом о покупке этого топаря
давно не было в центре полузащиты Арсенала технаря с мозгами со времен Касорлы
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Азар: Себальос? Нафиг не нужен был.
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Отметим, что это арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.
вот что самое ключевое, поэтому Тоттенхэм и не забрал его к себе, так что Арсенал снова отсасывает, ничего нового.
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Думаю не будет как с Денисом Суресом
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