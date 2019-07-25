"Арсенал" арендовал Дани Себальоса

Дани Себальос "Арсенал" взял в аренду на сезон 2019/20 полузащитника "Реала" и сборной Испании Дани Себальоса.

22-летний Себальос стал вторым новичком "канониров" в это трансферное окно после бразильского нападающего Габриэля Мартинелли, взяв на "Эмирейтс" футболку с 8-м номером.

Ранее в июле пресса сообщала, что талантливым испанцем также интересуется "Тоттенхэм", однако возможность поработать со своим соотечественником Унаи Эмери оказалась для Дани привлекательнее, чем возможность выступать со "шпорами" в Лиге Чемпионов.

Отметим, что это арендное соглашение не предусматривает опции выкупа. Себальос находится на хорошем счету в Мадриде и все еще надеется заиграть в "Реале", когда вернется более окрепшим.

"Я знал, что тренер здесь верит в меня, и это было очень важно для меня. Я понимаю, что означает носить эту футболку, и я безмерно горжусь моментом, когда решил присоединиться к "Арсеналу".

"Тренер оказал решающую роль в моем переходе сюда. Он испанец, и он знает меня еще по предыдущим моим клубам. Я буду рад помогать "Арсеналу" добиваться своих целей", — сообщил Себальос.


Метки аренда, Арсенал, Реал, Себальос, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 17:25

Количество просмотров Просмотров: 1342

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 25.07.2019 18:31 # anabanana94
    https://www.instagram.com/p/BzVszbegbsT/

    читайте стихи, вставайте с колен уже!

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  2. anabanana94 25.07.2019 18:29 # anabanana94
    Завтра ровно в 8:15 утра сходка братишки на главной новости ФАПЛа, а сейчас мой рабочий день закончился, можете закрывать свой браузер.

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  3. bezviz 25.07.2019 18:27 # bezviz
    даже арсиноль со своими 40 млн бюджета игроков берут, хоть и в аренду, а лузерка после победы в ЛЧ так никого и не купит, вуахах)

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  4. reams 25.07.2019 18:16 # reams
    уже сбился со счета, какой это уже игрок пришел в Арсенал в это ТО, компания, что надо, ух

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  5. kukuruzzo 25.07.2019 18:16 # kukuruzzo
    Съебалис нахуй отсюда быстро!

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  6. vmjr 25.07.2019 18:13 # vmjr
    Где же ты недоносок 88?! Для твоего очередного нытья пост специально сделали! Беги быстрее поплачь тут немного, а то попа кровит твоя, а ты что-то замолчал!

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  7. makeewadim 25.07.2019 18:13 # makeewadim
    Как то он сторонница формы клуба в который перешёл))

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  8. anabanana94 25.07.2019 18:03 # anabanana94
    https://sun6-19.userapi.com/c851332/v851332685/177d9d/k21cYNbXg84.jpg

    АХАХАХАХХАХАХАХАХ! КТО ЭТО СУКА?!?!?! АХАХАХАХАХАХХАХА

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  9. januzaj00 25.07.2019 18:02 # januzaj00
    Кто-нибудь объясните шерзоду что это всего лишь аренда

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  10. sellman 25.07.2019 17:54 # sellman
    Что МЮ каждый год скупает за овердокуя защитников, а потом тупо навешивает на Лукаку весь сезон.

    Что Арсенал с отсутствием обороны и капитана, берет в аренду очередного Мхитаряна. Топ-менеджмент.

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  11. iceteam 25.07.2019 17:53 # iceteam
    Лол, очередной игрок рассматривает Арсенал, как трамплин)) впрочем, оно и неудивительно))

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  12. staryi-eblan 25.07.2019 17:52 # staryi-eblan
    2-ой Денис Суарес. Снова Арсенал не усилился

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  13. al-faarabi 25.07.2019 17:47 # al-faarabi
    пока всякие щолси отдают своих лидеров испанским топ клубам, Арсенал забирает у них ключевых игроков, безусловно топ трансфер, в конце года можно будет договориться с Зиданом о покупке этого топаря

    давно не было в центре полузащиты Арсенала технаря с мозгами со времен Касорлы

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  14. kipeloff89 25.07.2019 17:41 # kipeloff89
    Азар: Себальос? Нафиг не нужен был.

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  15. anabanana94 25.07.2019 17:35 # anabanana94
    Отметим, что это арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.

    вот что самое ключевое, поэтому Тоттенхэм и не забрал его к себе, так что Арсенал снова отсасывает, ничего нового.

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  16. edvinman-utd 25.07.2019 17:30 # edvinman-utd
    Думаю не будет как с Денисом Суресом

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