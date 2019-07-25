Представители Хадсон-Одои потребовали от "Челси" 10-й номер

Представители вингера Каллума Хадсон-Одои потребовали, чтобы вместе с новым контрактом их клиент получил бы и 10-й игровой номер.

На днях Виллиан, который сам находится в шаге от нового контракта с "синими", похвастал, что руководство клуба согласилось отдать ему 10-й номер, ставший вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".



Однако теперь Виллиан и боссы "Челси" могут оказаться в неловкой ситуации, если "десятка" отойдет Хадсон-Одои — именно такое требование выдвинул лагерь юноши, утверждает Evening Standard.



Согласно информации в прессе, 18-летний игрок сборной Англии уже согласовал условия нового контракта с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, и теперь только вопрос с игровым отделяет стороны от заключения сделки.