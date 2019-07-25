Представители Хадсон-Одои потребовали от "Челси" 10-й номер
Представители вингера Каллума Хадсон-Одои потребовали, чтобы вместе с новым контрактом их клиент получил бы и 10-й игровой номер.
На днях Виллиан, который сам находится в шаге от нового контракта с "синими", похвастал, что руководство клуба согласилось отдать ему 10-й номер, ставший вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".
Однако теперь Виллиан и боссы "Челси" могут оказаться в неловкой ситуации, если "десятка" отойдет Хадсон-Одои — именно такое требование выдвинул лагерь юноши, утверждает Evening Standard.
Согласно информации в прессе, 18-летний игрок сборной Англии уже согласовал условия нового контракта с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, и теперь только вопрос с игровым отделяет стороны от заключения сделки.
25.07.2019 17:00
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Последние комментарии:
Противно читать такие новости. Сам еще - кусок дерьма, который по сути никто и зовут его никак, а уже что там требует.
(ответить)
Это те самые нигггеры которые любят посрать в общественном метро???
(ответить)
новость ради новости, вряд ли он сам такое требует, скорее ОгЭнтЫ хотят больше золота.
А 10ку нужно заслужить, играя и прогрессируя.
зы
нах 10ку отдали говнарю-гнезду, я хз..
(ответить)
Будет вместе с Кепой тренировать пенсов, когда сольют Лемпарда
(ответить)
3+7 этому топарю
(ответить)
Прихуел там малой
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Не будет у него 10-ки.
Новость ради новости на спорт сайтах.
желтизна
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И капитанскую повязку впридачу.
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срочно отдайте ему все/ и номер и памятник при жизни уже поставьте и в реал пообещайте продать за год до окончания
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а ты не ахренел, щенок!
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Если он и правда так ставит вопрос, то продавайте накуй этого говнаря в баварию, почбецо какое то.
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