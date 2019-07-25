Представители Хадсон-Одои потребовали от "Челси" 10-й номер

Каллум Хадсон-Одои Представители вингера Каллума Хадсон-Одои потребовали, чтобы вместе с новым контрактом их клиент получил бы и 10-й игровой номер.

На днях Виллиан, который сам находится в шаге от нового контракта с "синими", похвастал, что руководство клуба согласилось отдать ему 10-й номер, ставший вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".

Однако теперь Виллиан и боссы "Челси" могут оказаться в неловкой ситуации, если "десятка" отойдет Хадсон-Одои — именно такое требование выдвинул лагерь юноши, утверждает Evening Standard.

Согласно информации в прессе, 18-летний игрок сборной Англии уже согласовал условия нового контракта с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, и теперь только вопрос с игровым отделяет стороны от заключения сделки.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 17:00

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  1. gary47 25.07.2019 18:22 # gary47
    Противно читать такие новости. Сам еще - кусок дерьма, который по сути никто и зовут его никак, а уже что там требует.

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  2. makeewadim 25.07.2019 18:11 # makeewadim
    Это те самые нигггеры которые любят посрать в общественном метро???

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  3. h22o 25.07.2019 17:43 # h22o
    новость ради новости, вряд ли он сам такое требует, скорее ОгЭнтЫ хотят больше золота.
    А 10ку нужно заслужить, играя и прогрессируя.

    зы
    нах 10ку отдали говнарю-гнезду, я хз..

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  4. fc-oil 25.07.2019 17:41 # fc-oil
    Будет вместе с Кепой тренировать пенсов, когда сольют Лемпарда

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  5. chr1s8rown 25.07.2019 17:33 # chr1s8rown
    3+7 этому топарю

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  6. ganinilyha 25.07.2019 17:29 # ganinilyha
    Прихуел там малой

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  7. sellman 25.07.2019 17:24 # sellman
    Не будет у него 10-ки.
    Новость ради новости на спорт сайтах.
    желтизна

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  8. van-dijk 25.07.2019 17:21 # van-dijk
    И капитанскую повязку впридачу.

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  9. gidro-met 25.07.2019 17:11 # gidro-met
    срочно отдайте ему все/ и номер и памятник при жизни уже поставьте и в реал пообещайте продать за год до окончания

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  10. arsenal-win 25.07.2019 17:07 # arsenal-win
    а ты не ахренел, щенок!

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  11. role-playin 25.07.2019 17:07 # role-playin
    Если он и правда так ставит вопрос, то продавайте накуй этого говнаря в баварию, почбецо какое то.

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