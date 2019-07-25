"Юнайтед" видит в Дембеле замену для Лукаку

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле находится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" на замену Ромелу Лукаку.

Как известно, "красные дьяволы" совершенно не препятствуют уходу Лукаку и лишь требуют от "Интера" те самые деньги, за которые сами купили Ромелу год назад.



Пока что "Интер" готов заплатить только 54 миллиона фунтов при запрашиваемых 79 млн. фунтов, однако взаимное желание Лукаку и главного тренера итальянской команды Антонио Конте работать друг с другом сохраняют вероятность сделки на высоком уровне.



В данный момент ясно лишь то, что у "Юнайтед" будет очень мало времени, чтобы обзавестись заменой Лукаку, если тот все-таки уйдет, поэтому "дьяволы" заранее составляют шорт-лист на замену бельгийцу.



С переходом в "Юнайтед" связывают Николя Пепе, однако звезда "Лилля" больше является вингером и играет в похожей с Алексисом Санчесом роли.



Прямой заменой Лукаку, сообщает Sky Sports, мог бы стать 23-летний Дембеле, который забил 20 голов за "Лион" после своего перехода из "Селтика" год назад.