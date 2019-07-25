"Тоттенхэм" заключил новый спонсорский контракт AIA

"Тоттенхэм" заключил новый спонсорский контракт с компанией AIA продолжительностью восемь лет и стоимостью 320 миллионов фунтов.

Компания AIA, которая занимается страхование жизни, является титульным спонсором "шпор" с 2013 года.



Благодаря новому контракту "Тоттенхэм" будет ежегодно получать от AIA не 35 млн. фунтов, как прежде, а уже 40 млн. — вплоть до 2027.



Таким образом, "шпоры" встанут в один ряд с "Арсеналом", "Челси" и "Ливерпулем". Более щедрый титульный спонсор в Премьер-Лиге только у "Манчестер Юнайтед" – Chevrolet, 50 млн. фунтов в год.



"Мы не чувствуем, словно нам нужно во что бы то ни стало потратить эти деньги. Мы будем укреплять состав по возможности".



"Нужно отметить, что за последние годы мы реализовали два капитальных проекта, а это в долгосрочной перспективе принесет огромную пользу клубу", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.