"Шеффилд Юнайтед" интересуется Джо Хартом

"Шеффилд Юнайтед" готов приобрести голкипера "Бернли" Джо Харта, если не сможет вернуть Дина Хендерсона из "Манчестер Юнайтед".

Менее чем за две недели до старта сезона "Шеффилд Юнайтед" до сих пор не определился с первым номером. Хендерсон, который блестяще защищал ворота "клинков" в минувшей кампании на правах аренды, пока тренируется с "красными дьяволами".



Клуб с "Олд Траффорд" до сих пор не закрыл вопрос с будущим Давида Де Хеа и не подписал новый контракт с самим Хендерсоном, что препятствует возвращению Дина в Шеффилд.



Как сообщает Daily Mail, в сложившейся ситуации новичок Премьер-Лиги заинтересовался Хартом, который рискует начать новый сезон третьим голкипером "Бернли", позади Ника Поупа и Тома Хитона, хотя последний вызывает интерес со стороны "Астон Виллы" и "Ливерпуля".



Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер считает, что опыт 32-летнего Харта пригодился бы его команде. Кроме того, Джо вписывается в бюджет "клинков".