"Кристал Пэлас" выкупил Джордана Айю
"Кристал Пэлас" выкупил нападающего Джордана Айю у "Суонси" после сезона аренды.
В минувшем сезоне Айю принял участие в 20 матчах Премьер-Лиги и забил единственный гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера "орлов" Роя Ходжсона.
Таким образом, 27-летний ганец вернулся на "Селхерст Парк" и заключил контракт до 2022 года. "Суонси" получил за Джордана компенсацию в размере около 2.5 млн. фунтов.
"Мы рады, что заручились услугами Джордана на следующие три сезона. Он проявил себя целеустремленным и трудолюбивым членом команды и определенно сыграл свою роль в обновлении клубного рекорда по количеству очков в Премьер-Лиге в прошлом сезоне", — сообщил Ходжсон.
25.07.2019 14:15
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1 гол в 20 матчах. Что говорить у хоржсона даже такое говно из жопы как чират в основе играл
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