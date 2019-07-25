"Кристал Пэлас" выкупил Джордана Айю

"Кристал Пэлас" выкупил нападающего Джордана Айю у "Суонси" после сезона аренды.

В минувшем сезоне Айю принял участие в 20 матчах Премьер-Лиги и забил единственный гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера "орлов" Роя Ходжсона.



Таким образом, 27-летний ганец вернулся на "Селхерст Парк" и заключил контракт до 2022 года. "Суонси" получил за Джордана компенсацию в размере около 2.5 млн. фунтов.



"Мы рады, что заручились услугами Джордана на следующие три сезона. Он проявил себя целеустремленным и трудолюбивым членом команды и определенно сыграл свою роль в обновлении клубного рекорда по количеству очков в Премьер-Лиге в прошлом сезоне", — сообщил Ходжсон.