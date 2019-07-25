"Кристал Пэлас" выкупил Джордана Айю

Джордан Айю "Кристал Пэлас" выкупил нападающего Джордана Айю у "Суонси" после сезона аренды.

В минувшем сезоне Айю принял участие в 20 матчах Премьер-Лиги и забил единственный гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера "орлов" Роя Ходжсона.

Таким образом, 27-летний ганец вернулся на "Селхерст Парк" и заключил контракт до 2022 года. "Суонси" получил за Джордана компенсацию в размере около 2.5 млн. фунтов.

"Мы рады, что заручились услугами Джордана на следующие три сезона. Он проявил себя целеустремленным и трудолюбивым членом команды и определенно сыграл свою роль в обновлении клубного рекорда по количеству очков в Премьер-Лиге в прошлом сезоне", — сообщил Ходжсон.


Метки Айю, Кристал Пэлас, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 14:15

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  1. coon4 25.07.2019 15:03 # coon4
    1 гол в 20 матчах. Что говорить у хоржсона даже такое говно из жопы как чират в основе играл

    (ответить)

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