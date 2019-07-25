"Эвертон" продал Лукмана в "РБ Лейпциг"

Клуб Бундеслиги "РБ Лейпциг" приобрел у "Эвертона" вингера Адемолу Лукмана.

Ярко проявив себя в Лейпциге во второй половине сезона 2017/18 на правах аренды, прошлым летом Лукаман вернулся на "Гудисон Парк", чтобы побороться за место в составе команды Марку Силвы.



С этой задачей 21-летний англичанин не справился, отметившись только тремя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги.



Теперь Адемола возвращается в "РБ Лейпциг" — уже насовсем. По информации Sky Sports, стоимость Лукмана составила 16 миллионов фунтов, но в будущем за счет бонусов может вырасти до 22.5 млн.