"Эвертон" готов предложить 55 млн. фунтов за Заху

Уилфрид Заха "Эвертон" готов сделать стартовое предложение о покупке вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи в размере 55 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Пэлас" отклонил предложение "Арсенала" по Захе в 40 миллионов фунтов, потребовав за своего лучшего игрока вдвое больше. Таких денег у "канониров" нет.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь приобрести игрока сборной Кот-д'Ивуара попытается "Эвертон". "Ириски" не слишком активны этим летом на трансферном рынке и хотят сделать Уилфрида своим знаковым приобретением.

Мерсисайдский клуб начнет торги по 26-летнему Захе с 55 млн. фунтов, но готов увеличить сумму до 70 млн. Близкий к переговорам источник уверяет, что у "Эвертона" самые серьезные намерения в отношении вингера.

Если сделка состоится, Заха станет самым дорогим приобретением в истории "Эвертна" после полузащитника Гульфи Сигурдссона, купленного за 45 млн. фунтов у "Суонси" в 2017 году.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 13:00

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  1. alexomck 25.07.2019 13:15 # alexomck
    мало.

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  2. papka-legend 25.07.2019 13:01 # papka-legend
    щас бы из Лондона в Ливерпуль переезжать. Тем более в Эвертон!

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