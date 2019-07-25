"Эвертон" готов предложить 55 млн. фунтов за Заху

"Эвертон" готов сделать стартовое предложение о покупке вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи в размере 55 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Пэлас" отклонил предложение "Арсенала" по Захе в 40 миллионов фунтов, потребовав за своего лучшего игрока вдвое больше. Таких денег у "канониров" нет.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь приобрести игрока сборной Кот-д'Ивуара попытается "Эвертон". "Ириски" не слишком активны этим летом на трансферном рынке и хотят сделать Уилфрида своим знаковым приобретением.



Мерсисайдский клуб начнет торги по 26-летнему Захе с 55 млн. фунтов, но готов увеличить сумму до 70 млн. Близкий к переговорам источник уверяет, что у "Эвертона" самые серьезные намерения в отношении вингера.



Если сделка состоится, Заха станет самым дорогим приобретением в истории "Эвертна" после полузащитника Гульфи Сигурдссона, купленного за 45 млн. фунтов у "Суонси" в 2017 году.