Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Ромелу Лукаку. "Манчестер Сити" хочет Натана Аке. Футболист-гей удалил аккаунт в твиттере. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" определил оцениваемого в 70 миллионов фунтов вингера "Лилля" Николя Пепе как свою приоритетную цель на случай ухода Ромелу Лукаку в "Интер". (The Times)
Полузащитник Сергей Милинкович-Савич, которого сватают в "Юнайтед", сообщил своим партнерам по "Лацио", что уйдет из клуба этим летом. (Il Tempo)
"Юнайтед" купит Милинкович-Савича, если продаст Поля Погба. (Daily Star)
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Tuttosport)
"Манчестер Сити" заинтересован в защитнике "Борнмута" Натане Аке. (The Telegraph)
"Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" хотят арендовать 18-летнего вингера "Арсенала" Эмиля Смит-Роу. (The Independent)
"Вулверхэмптон" нацелился на полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру. (Daily Mail)
"Ньюкасл" обдумывает приобретение левого защитника "Аугсбурга" Филиппа Макса, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю" и "Барселоне". (Daily Express)
Нападающий "Саутгемптон" Чарли Адам был предложен "Ньюкаслу". (Newcastle Chronicle)
Полузащитник "Ниццы" Аллан Сен-Максимен, на которого претендовал и "Уотфорд", может присоединиться к "Ньюкаслу" в ближайшие 48 часов. (Watford Observer)
"Астон Вилла" обсуждает покупку голкипера "Ювентуса" Маттиа Перина, чей переход в "Бенфику" стоимостью 13 млн. фунтов сорвался из-за проваленного итальянцем медобследования. (Football Italia)
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард принял решение отпустить 11 игроков из клуба. (Daily Star)
"Челси" подумывает отпустить Давиде Дзаппакосту в аренду, а дублером Сесара Аспиликуэты на правом фланге обороны сделать Риса Джеймса. (Evening Standard)
"Хаддерсфилд" хочет выкупить 20-летнего полузащитника "Челси" Тревора Чалобу. (Goal)
Экс-нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки близок к переходу в "Малагу". (Leicester Mercury)
Другое
"Реал" подтвердил, что полузащитник Марко Асенсио надорвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Арсенала". (Goal)
Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)
25.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
Зря Салах акк удалил. В твиторе есть че почитать интересное.
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лемарс пидорас.
Не забывайте
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Нападающий "Саутгемптон" Чарли Адам был предложен "Ньюкаслу". (Newcastle Chronicle) - мб Чарли Остин? Чарли Адам - это жирный лысый шотландский выскочка с щелью в зубах.
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искандер такой пискасос, шо пздц. Верит в то что пишет...изалупу со рта не выпускает. ору с хуесоса.
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Я конечно дико извиняюсь, что отвлекаю вас от интеллектуальных бесед, но может кто-нибудь подсказать, сколько медалей АПЛ у Джерарда?
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Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)
Боже мой, да всем насрать
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кто знает, почему все евреи болеют за петушатник?
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Полузащитник «Эвертона» Адемола Лукман перешел «РБ Лейпциг».
21-летний хавбек заключил пятилетний контракт. Лукман будет выступать под 17-м номером.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22,5 миллиона фунтов.
Лукман уже выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.
В прошедшем сезоне АПЛ на счету футболиста 21 матч и 3 результативные передачи.
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Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)
походу ему подсказали, что можно открывать фейки
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Реал" подтвердил, что полузащитник Марко Асенсио надорвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Арсенала".
Господи Иисусе жаль пацана! Надорвал крестообразные считай калека.
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