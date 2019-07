Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Ромелу Лукаку. "Манчестер Сити" хочет Натана Аке. Футболист-гей удалил аккаунт в твиттере. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" определил оцениваемого в 70 миллионов фунтов вингера "Лилля" Николя Пепе как свою приоритетную цель на случай ухода Ромелу Лукаку в "Интер". (The Times)



Полузащитник Сергей Милинкович-Савич, которого сватают в "Юнайтед", сообщил своим партнерам по "Лацио", что уйдет из клуба этим летом. (Il Tempo)



"Юнайтед" купит Милинкович-Савича, если продаст Поля Погба. (Daily Star)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Tuttosport)



"Манчестер Сити" заинтересован в защитнике "Борнмута" Натане Аке. (The Telegraph)



"Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" хотят арендовать 18-летнего вингера "Арсенала" Эмиля Смит-Роу. (The Independent)



"Вулверхэмптон" нацелился на полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру. (Daily Mail)



"Ньюкасл" обдумывает приобретение левого защитника "Аугсбурга" Филиппа Макса, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю" и "Барселоне". (Daily Express)



Нападающий "Саутгемптон" Чарли Адам был предложен "Ньюкаслу". (Newcastle Chronicle)



Полузащитник "Ниццы" Аллан Сен-Максимен, на которого претендовал и "Уотфорд", может присоединиться к "Ньюкаслу" в ближайшие 48 часов. (Watford Observer)



"Астон Вилла" обсуждает покупку голкипера "Ювентуса" Маттиа Перина, чей переход в "Бенфику" стоимостью 13 млн. фунтов сорвался из-за проваленного итальянцем медобследования. (Football Italia)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард принял решение отпустить 11 игроков из клуба. (Daily Star)



"Челси" подумывает отпустить Давиде Дзаппакосту в аренду, а дублером Сесара Аспиликуэты на правом фланге обороны сделать Риса Джеймса. (Evening Standard)



"Хаддерсфилд" хочет выкупить 20-летнего полузащитника "Челси" Тревора Чалобу. (Goal)



Экс-нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки близок к переходу в "Малагу". (Leicester Mercury)



Другое



"Реал" подтвердил, что полузащитник Марко Асенсио надорвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Арсенала". (Goal)



Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)