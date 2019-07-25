Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Ромелу Лукаку. "Манчестер Сити" хочет Натана Аке. Футболист-гей удалил аккаунт в твиттере. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" определил оцениваемого в 70 миллионов фунтов вингера "Лилля" Николя Пепе как свою приоритетную цель на случай ухода Ромелу Лукаку в "Интер". (The Times)

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич, которого сватают в "Юнайтед", сообщил своим партнерам по "Лацио", что уйдет из клуба этим летом. (Il Tempo)

"Юнайтед" купит Милинкович-Савича, если продаст Поля Погба. (Daily Star)

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Tuttosport)

"Манчестер Сити" заинтересован в защитнике "Борнмута" Натане Аке. (The Telegraph)

"Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" хотят арендовать 18-летнего вингера "Арсенала" Эмиля Смит-Роу. (The Independent)

"Вулверхэмптон" нацелился на полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру. (Daily Mail)

"Ньюкасл" обдумывает приобретение левого защитника "Аугсбурга" Филиппа Макса, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю" и "Барселоне". (Daily Express)

Нападающий "Саутгемптон" Чарли Адам был предложен "Ньюкаслу". (Newcastle Chronicle)

Полузащитник "Ниццы" Аллан Сен-Максимен, на которого претендовал и "Уотфорд", может присоединиться к "Ньюкаслу" в ближайшие 48 часов. (Watford Observer)

"Астон Вилла" обсуждает покупку голкипера "Ювентуса" Маттиа Перина, чей переход в "Бенфику" стоимостью 13 млн. фунтов сорвался из-за проваленного итальянцем медобследования. (Football Italia)

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард принял решение отпустить 11 игроков из клуба. (Daily Star)

"Челси" подумывает отпустить Давиде Дзаппакосту в аренду, а дублером Сесара Аспиликуэты на правом фланге обороны сделать Риса Джеймса. (Evening Standard)

"Хаддерсфилд" хочет выкупить 20-летнего полузащитника "Челси" Тревора Чалобу. (Goal)

Экс-нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки близок к переходу в "Малагу". (Leicester Mercury)

Другое

"Реал" подтвердил, что полузащитник Марко Асенсио надорвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Арсенала". (Goal)

Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3327

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Последние комментарии:




  1. coon4 25.07.2019 13:10 # coon4
    Зря Салах акк удалил. В твиторе есть че почитать интересное.

    (ответить)

  2. zheka000000 25.07.2019 13:07 # zheka000000
    лемарс пидорас.
    Не забывайте

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  3. danik9 25.07.2019 13:07 # danik9
    Нападающий "Саутгемптон" Чарли Адам был предложен "Ньюкаслу". (Newcastle Chronicle) - мб Чарли Остин? Чарли Адам - это жирный лысый шотландский выскочка с щелью в зубах.

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  4. el-ray 25.07.2019 12:52 # el-ray
    искандер такой пискасос, шо пздц. Верит в то что пишет...изалупу со рта не выпускает. ору с хуесоса.

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  5. mihajlo-fan 25.07.2019 12:45 # mihajlo-fan
    Я конечно дико извиняюсь, что отвлекаю вас от интеллектуальных бесед, но может кто-нибудь подсказать, сколько медалей АПЛ у Джерарда?

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  6. ganinilyha 25.07.2019 12:38 # ganinilyha
    Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)

    Боже мой, да всем насрать

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  7. pistolero-lfc 25.07.2019 12:30 # pistolero-lfc
    кто знает, почему все евреи болеют за петушатник?

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  8. anabanana94 25.07.2019 12:20 # anabanana94
    Полузащитник «Эвертона» Адемола Лукман перешел «РБ Лейпциг».

    21-летний хавбек заключил пятилетний контракт. Лукман будет выступать под 17-м номером.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22,5 миллиона фунтов.

    Лукман уже выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.

    В прошедшем сезоне АПЛ на счету футболиста 21 матч и 3 результативные передачи.

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  9. pistolero-lfc 25.07.2019 12:20 # pistolero-lfc
    Анонимный футболист-гей из Чемпионшипа закрыл свой аккаунт в твиттере, не решившись совершить каминг-аут. (BBC)

    походу ему подсказали, что можно открывать фейки

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  10. anabanana94 25.07.2019 12:07 # anabanana94
    Реал" подтвердил, что полузащитник Марко Асенсио надорвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Арсенала".

    Господи Иисусе жаль пацана! Надорвал крестообразные считай калека.

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