Переход Фернандеша в МЮ маловероятен

Переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" этим летом маловероятен.

В данный момент "Юнайтед" остается единственным представителем Премьер-Лиги, сохраняющим интерес к Фернандешу, который накануне проявил себя с лучшей стороны в товарищеском матче против "Ливерпуля" (2:2).



"Юнайтед" составил подробное досье на Бруну, который огорчил "Ливерпуль" голом и результативной передачей, однако игрок сборной Португалии не входит в число приоритетных трансферных целей Оле Гуннара Сульшера, утверждает Sky Sports.



До закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге остается две недели, и "красным дьяволам" сперва нужно решить, кто из игроков уйдет, прежде чем совершать дальнейшие приобретения.



"Конечно, каждый хочет, чтобы он остался, но мы не знаем, какова ситуация в данный момент. Он здесь, но мы не знаем, что случится в будущем, поэтому давайте подождем. Мы знаем, что он нравится другим клубам, поэтому время покажет", — сообщил главный тренер "Спортинга" Марсел Кейзер.