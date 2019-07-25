Переход Фернандеша в МЮ маловероятен

Бруну Фернандеш Переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" этим летом маловероятен.

В данный момент "Юнайтед" остается единственным представителем Премьер-Лиги, сохраняющим интерес к Фернандешу, который накануне проявил себя с лучшей стороны в товарищеском матче против "Ливерпуля" (2:2).

"Юнайтед" составил подробное досье на Бруну, который огорчил "Ливерпуль" голом и результативной передачей, однако игрок сборной Португалии не входит в число приоритетных трансферных целей Оле Гуннара Сульшера, утверждает Sky Sports.

До закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге остается две недели, и "красным дьяволам" сперва нужно решить, кто из игроков уйдет, прежде чем совершать дальнейшие приобретения.

"Конечно, каждый хочет, чтобы он остался, но мы не знаем, какова ситуация в данный момент. Он здесь, но мы не знаем, что случится в будущем, поэтому давайте подождем. Мы знаем, что он нравится другим клубам, поэтому время покажет", — сообщил главный тренер "Спортинга" Марсел Кейзер.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 11:00

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  1. sirias 25.07.2019 11:10 # sirias
    Как обычно надо переплачивать через год. Ситуация с Магуайером тому подтверждение

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  2. quavo 25.07.2019 11:07 # quavo
    похую

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  3. alexomck 25.07.2019 11:04 # alexomck
    да кому он нужен, уже Эриксена оформляют.

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