Жоржиньо: "Сарри не был мне другом"

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что он был вовсе не так близок с бывшим главным тренером "синих" Маурицио Сарри, как думают люди.

Возглавив "Челси" прошлым летом, Сарри первым делом привел за собой из "Наполи" Жоржиньо. 27-летний полузащитник получил гарантированное место в стартовом составе "синих", несмотря на регулярную критику.

Порой пресса и болельщики даже называли Жоржиньо внебрачным сыном Сарри за слепую веру итальянского тренера в подопечного, однако это впечатление обманчиво.

"Он был моим тренером, но он не был моим другом. Мы работали вместе четыре года, но теперь другое время, другая страница, другая глава, другой этап моей жизни. Я предвкушаю это".

"Сарри ушел, а я остался здесь, и мне нужно делать свою работу на благо команды. У меня есть долгосрочный контракт, он действителен еще четыре года. В данный момент я очень счастлив в "Челси" и надеюсь остаться здесь надолго", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.

Также итальянец бразильского происхождения похвалил тактику Фрэнка Лэмпарда.

"Эта схема нова для меня, но она мне нравится. В прошлом сезоне мы играли с тремя полузащитниками, теперь с двумя. Мы стараемся упорно работать, и нам нужно много бегать, но я думаю, мы сможем быть успешными".

"Теперь у меня больше пространства, чтобы созидать. Это означает, что я моя игра стала свободнее и креативнее. Мне нравится это, и я думаю, что смогу адаптироваться. Конечно, тебе нужно немного времени, но мы очень хорошо работаем".

"Мои характеристики позволяют мне контролировать игру, поэтому я ожидаю, что буду контролировать и организовывать действия команды. Я могу оставаться в центре, позволяя партнерам ходить вперед. Либо я сам буду атаковать и, возможно, отдам больше результативных передач", — добавил Жоржиньо.


Метки Жоржиньо, Лэмпард, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1367

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  1. funkyfresh 25.07.2019 11:12 # funkyfresh
    колбасные ипанашки тут как тут )

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  2. gio 25.07.2019 11:12 # gio
    не друг он мне гнида никотиновая

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  3. pistolero-lfc 25.07.2019 10:21 # pistolero-lfc
    какой же он ибанутый аахахах

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  4. gerrard08 25.07.2019 10:17 # gerrard08
    Ясен хер, племяшик

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  5. cezar 25.07.2019 10:13 # cezar
    Пусть советуется с Фабрегасам как на этой позиции играть...

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  6. electric 25.07.2019 10:12 # electric
    Дружба - это что-то другое. А у вас наверное лубофф... Гпенс жи

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  7. sausage 25.07.2019 10:06 # sausage
    Ну откуда ещё такие высказывания, как не из Челси?

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