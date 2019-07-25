Клопп исключает возвращение Коутиньо в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил возвращение полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо к "красным".

В январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов, однако Филиппе так и не смог утвердиться в качестве основного игрока на "Ноу Камп".



Согласно слухам, каталонский клуб хочет избавиться от своего самого дорогостоящего приобретения, в связи с чем "Ливерпуль" называется одним из возможных направлений развития карьеры для 27-летнего бразильца. Однако столь затратный обратный трансфер не входит в планы Клоппа.



"В целом Фил Коутиньо по-прежнему может быть полезен любой команде в мире. Уверен в этом на 100 процентов. Но дело не в этом. Мне нравится Фил, он великолепный футболист и все такое, но его приобретение потребовало бы очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень больших денег, а сейчас не наш год для этого".



"Это просто невозможно. Как я уже сказал, он сделал бы лучше любую команду, включая нас, но я правда надеюсь, что он обретет удачу в "Барселоне".



"Или, возможно, он уже обрел ее там. Мы контактируем с ним, но это не такой близкий контакт, чтобы в точности знать, что происходит, однако мы уверены, что все сказанное про него — это газетные сплетни".



"Если мы все написанное обо мне в газетах было правдой... Вау! То же самое с ним. Я бы сказал, что он полностью счастлив в "Барселоне" и хочет подписать шестилетний контракт или вроде того", — сообщил Клопп ESPN.



ESPN добавляет, что "Ливерпуль" не рассматривает вариант даже с арендой Коутиньо, который забил 54 гола в 201 матче за мерсисайдский клуб.