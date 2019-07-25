Брюс посоветовал "Юнайтед" забыть о Лонгстаффе

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс посоветовал "Манчестер Юнайтед" забыть о полузащитнике Шоне Лонгстаффе.

Несмотря на то, что за свою карьеру 21-летний Лонгстафф сыграл только 13 матчей, Шон является важной трансферной целью для рулевого "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



Ранее ожидалось, что "Юнайтед" предложит 30 миллионов фунтов за талантливого англичанина, однако после встречи с владельцем клуба Майком Эшли в среду Брюс обрел уверенность, что "сороки" удержат Лонгстаффа.



"Этому не бывать. Я очень уверен. Мы не хотим продавать своих лучших молодых игроков, уж поверьте", — цитирует Брюса Daily Mirror.