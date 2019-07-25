Клопп не собирается спешить с новым контрактом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит необходимости спешить с переговорами о новом контракте.

Клопп тренирует "красных" с 2015 года, за это время превратив "Ливерпуль" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.



Лишь в прошлом месяце Юрген взял свой первый трофей с мерсисайдским клубом, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".



Согласно слухам, теперь американские владельцы "Ливерпуля" хотят наградить Клоппа новой сделкой на улучшенных условиях, однако Юрген не спешит садиться за стол переговоров.



"Я по-прежнему не понимаю такие вопросы. Давайте сыграем этот сезон. Если он сложится хорошо, все будут рады продолжить. Если нет, некоторые люди не будут рады, что у меня есть семилетний контракт".



"У нас еще достаточно времени. В своей жизни я никогда не планировал на четыре-пять лет вперед, потому что это лишено смысла".



"Давайте посмотрим, что будет дальше, а когда наступит правильный момент, мы примем решение. Мне не кажется, что это правильный момент, чтобы даже задумываться о новом контракте", — цитирует Клоппа Sky Sports.