Клопп не собирается спешить с новым контрактом

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит необходимости спешить с переговорами о новом контракте.

Клопп тренирует "красных" с 2015 года, за это время превратив "Ливерпуль" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.

Лишь в прошлом месяце Юрген взял свой первый трофей с мерсисайдским клубом, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".

Согласно слухам, теперь американские владельцы "Ливерпуля" хотят наградить Клоппа новой сделкой на улучшенных условиях, однако Юрген не спешит садиться за стол переговоров.

"Я по-прежнему не понимаю такие вопросы. Давайте сыграем этот сезон. Если он сложится хорошо, все будут рады продолжить. Если нет, некоторые люди не будут рады, что у меня есть семилетний контракт".

"У нас еще достаточно времени. В своей жизни я никогда не планировал на четыре-пять лет вперед, потому что это лишено смысла".

"Давайте посмотрим, что будет дальше, а когда наступит правильный момент, мы примем решение. Мне не кажется, что это правильный момент, чтобы даже задумываться о новом контракте", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 151

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redevilsfun 25.07.2019 07:14 # redevilsfun
    Ведь он знает что у ливерпуля черная полоса.

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 25.07.2019 07:12 # pistolero-lfc
    пшёл вон тогда

    (ответить)

  3. alexomck 25.07.2019 07:10 # alexomck
    денег много хочет, вся эта грязная немчура одинаковая.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: