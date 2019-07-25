Клопп не собирается спешить с новым контрактом
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит необходимости спешить с переговорами о новом контракте.
Клопп тренирует "красных" с 2015 года, за это время превратив "Ливерпуль" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.
Лишь в прошлом месяце Юрген взял свой первый трофей с мерсисайдским клубом, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".
Согласно слухам, теперь американские владельцы "Ливерпуля" хотят наградить Клоппа новой сделкой на улучшенных условиях, однако Юрген не спешит садиться за стол переговоров.
"Я по-прежнему не понимаю такие вопросы. Давайте сыграем этот сезон. Если он сложится хорошо, все будут рады продолжить. Если нет, некоторые люди не будут рады, что у меня есть семилетний контракт".
"У нас еще достаточно времени. В своей жизни я никогда не планировал на четыре-пять лет вперед, потому что это лишено смысла".
"Давайте посмотрим, что будет дальше, а когда наступит правильный момент, мы примем решение. Мне не кажется, что это правильный момент, чтобы даже задумываться о новом контракте", — цитирует Клоппа Sky Sports.
25.07.2019 07:00
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Ведь он знает что у ливерпуля черная полоса.
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пшёл вон тогда
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денег много хочет, вся эта грязная немчура одинаковая.
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