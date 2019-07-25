Эллардайс сравнил Магуайра и Ван Дейка

Бывший рулевой сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что защитник "Лестера" Харри Магуайр сможет повторить успех Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля", если перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "Лестер" требует от "Юнайтед" 80-90 миллионов фунтов за Магуайра, что позволило бы Харри отобрать у Ван Дейка звание самого дорогого защитника мира.



По мнению Эллардайса, прямо сейчас Магуайр слегка не дотягивает до уровня Ван Дейка, однако Большой Сэм убежден, что с переходом в более серьезный клуб 26-летний англичанин прибавит, как смог прибавить Виргил.



"Думаю, Магуайр стоит около 70-75 миллионов фунтов. Он похож на Ван Дейка, он очень хорош с мячом и умеет начинать игру из обороны".



"Ван Дейк выглядит чуть лучше после своего перехода в "Ливерпуль", но я думаю, переход в "Манчестер Юнайтед" позволил бы Магуайру достичь другого уровня и улучшить свою игру".



"Это был бы большой шаг для него, но у "Лестера" нет нужны его продавать. Они всегда настаивают на своей цене и в конце концов ее получают, поэтому, если у "Юнайтед" нет другой альтернативы, я боюсь, им придется заплатить чуть больше, чем они ожидали", — сообщил Эллардайс talkSPORT.