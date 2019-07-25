"Тоттенхэм" обсуждает покупку Пауло Дибалы

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Ювентусом" о приобретении нападающего Пауло Дибалы.

Будущее Дибалы в Турине оказалось под вопросом еще год назад, когда чемпионы Серии А приобрели Криштиану Роналду. С приходом португальской суперзвезды игра Пауло заметно потускнела.



Этим летом ситуация Диабалы только усугубилась. Согласно слухам, новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не отводит какой-либо особенной роли Пауло и готов того продать, чтобы отбить совершенные за последнее время приобретения.



Этой ситуацией решил воспользоваться главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино, у которого остается две недели, чтобы доукомплектовать состав своей команды к сезону 2019/20.



Как утверждает Evening Standard, "Ювентус" готов выслушать предложения насчет Дибалы, но оценивает 25-летнего игрока сборной Аргентины в 80 миллионов фунтов.



Таким образом, чтобы приобрести соотечественника Почеттино, "шпорам" придется второй раз за это лето обновить свой трансферный рекорд после покупки Танги Ндомбеле у "Лиона" за 65 млн. фунтов.



Добавим, что в Турине у Дибалы остается еще три года по контракту с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю. В минувшем сезоне Серии А аргентинец забил только пять голов.