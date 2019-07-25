"Тоттенхэм" обсуждает покупку Пауло Дибалы

Пауло Дибала "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Ювентусом" о приобретении нападающего Пауло Дибалы.

Будущее Дибалы в Турине оказалось под вопросом еще год назад, когда чемпионы Серии А приобрели Криштиану Роналду. С приходом португальской суперзвезды игра Пауло заметно потускнела.

Этим летом ситуация Диабалы только усугубилась. Согласно слухам, новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не отводит какой-либо особенной роли Пауло и готов того продать, чтобы отбить совершенные за последнее время приобретения.

Этой ситуацией решил воспользоваться главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино, у которого остается две недели, чтобы доукомплектовать состав своей команды к сезону 2019/20.

Как утверждает Evening Standard, "Ювентус" готов выслушать предложения насчет Дибалы, но оценивает 25-летнего игрока сборной Аргентины в 80 миллионов фунтов.

Таким образом, чтобы приобрести соотечественника Почеттино, "шпорам" придется второй раз за это лето обновить свой трансферный рекорд после покупки Танги Ндомбеле у "Лиона" за 65 млн. фунтов.

Добавим, что в Турине у Дибалы остается еще три года по контракту с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю. В минувшем сезоне Серии А аргентинец забил только пять голов.


Метки Дибала, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2019 05:55

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  1. hike9 25.07.2019 07:15 # hike9
    Два года без трансферов. Леви, пора б раскошеливаться..

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  2. pistolero-lfc 25.07.2019 07:11 # pistolero-lfc
    зачем им второй Ламела?

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  3. alexomck 25.07.2019 06:45 # alexomck
    норм, тогда так:

    1. ЛФК
    2. Шпоры
    3. МЮ
    4. Сити или волки

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  4. canonirkz 25.07.2019 06:33 # canonirkz
    Арсенал лучше бы обратил внимание на Дибалу чем на тупого бегунка Заха он техничен вынослив и самое главное унего есть футбольное мышление на поле, а Заха он прямолинеен как и все темнокожие футболисты уних напрочь отсутствует футбольный интеллект. Они даже и не думают прежде чем отдпть пас , навес или пробить по воротам.

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  5. tigerpool 25.07.2019 06:26 # tigerpool
    Все правильно, куры заслужили! Два года без трансферов - это сильно

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  6. chronicle 25.07.2019 06:12 # chronicle
    Клопп блять чмо очкастое

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  7. abse 25.07.2019 05:56 # abse
    Вот это заявочка

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