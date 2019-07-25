"Тоттенхэм" обсуждает покупку Пауло Дибалы
"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Ювентусом" о приобретении нападающего Пауло Дибалы.
Будущее Дибалы в Турине оказалось под вопросом еще год назад, когда чемпионы Серии А приобрели Криштиану Роналду. С приходом португальской суперзвезды игра Пауло заметно потускнела.
Этим летом ситуация Диабалы только усугубилась. Согласно слухам, новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не отводит какой-либо особенной роли Пауло и готов того продать, чтобы отбить совершенные за последнее время приобретения.
Этой ситуацией решил воспользоваться главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино, у которого остается две недели, чтобы доукомплектовать состав своей команды к сезону 2019/20.
Как утверждает Evening Standard, "Ювентус" готов выслушать предложения насчет Дибалы, но оценивает 25-летнего игрока сборной Аргентины в 80 миллионов фунтов.
Таким образом, чтобы приобрести соотечественника Почеттино, "шпорам" придется второй раз за это лето обновить свой трансферный рекорд после покупки Танги Ндомбеле у "Лиона" за 65 млн. фунтов.
Добавим, что в Турине у Дибалы остается еще три года по контракту с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю. В минувшем сезоне Серии А аргентинец забил только пять голов.
25.07.2019 05:55
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Два года без трансферов. Леви, пора б раскошеливаться..
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зачем им второй Ламела?
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норм, тогда так:
1. ЛФК
2. Шпоры
3. МЮ
4. Сити или волки
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Арсенал лучше бы обратил внимание на Дибалу чем на тупого бегунка Заха он техничен вынослив и самое главное унего есть футбольное мышление на поле, а Заха он прямолинеен как и все темнокожие футболисты уних напрочь отсутствует футбольный интеллект. Они даже и не думают прежде чем отдпть пас , навес или пробить по воротам.
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Все правильно, куры заслужили! Два года без трансферов - это сильно
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Клопп блять чмо очкастое
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Вот это заявочка
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