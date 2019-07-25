Гвардиола: "Сане должен решить"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал вингера Лероя Сане принять решение относительно своего будущего.

Согласно информации в немецкой прессе, "Бавария" добилась определенных успехов в переговорах с лагерем Сане, и Лерой выразил заинтересованность к переезду в Мюнхен.



Гвардиола совершенно не желает расставаться с 23-летним игроком сборной Германии, но в очередной раз уверяет, что никто не будет удерживать игроков на "Этихад" против их воли.



"Я очень ценю этого парня. Как я уже говорил дважды или трижды, мы хотим сохранить его. У него на руках есть предложение о продлении контракта".



"Это не в наших руках. Он должен решить. Если он хочет быть здесь, и если мы договоримся, то хорошо. Если же он хочет уйти, то может это сделать, но мы будем расстроены. Надеюсь, он останется", — цитирует Гвардиолу The Guardian.