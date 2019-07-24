"Вест Хэм" продал Педро Обианга в "Сассуоло"

"Вест Хэм" расстался с полузащитником Педро Обиангом, который продолжит карьеру в "Сассуоло".

Бывший игрок молодежной сборной Испании, позднее решивший выступать за сборную Экваториальной Гвинеи обошелся клубу Серии А в 7.2 млн. фунтов плюс бонусы.



Таким образом, Обианг покинул "Вест Хэм" после четырех сезонов выступлений за клуб. За эти четыре сезона 27-летний полузащитник сыграл 116 матчей и забил три гола.



В минувшей компании Педро стал вчистую проигрывать конкуренцию молодому Деклану Райсу, и это, вероятно, повлияло на его решение вернуться в Италию, где он прежде выступа за "Сампдорию".