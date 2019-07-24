"Вест Хэм" продал Педро Обианга в "Сассуоло"
"Вест Хэм" расстался с полузащитником Педро Обиангом, который продолжит карьеру в "Сассуоло".
Бывший игрок молодежной сборной Испании, позднее решивший выступать за сборную Экваториальной Гвинеи обошелся клубу Серии А в 7.2 млн. фунтов плюс бонусы.
Таким образом, Обианг покинул "Вест Хэм" после четырех сезонов выступлений за клуб. За эти четыре сезона 27-летний полузащитник сыграл 116 матчей и забил три гола.
В минувшей компании Педро стал вчистую проигрывать конкуренцию молодому Деклану Райсу, и это, вероятно, повлияло на его решение вернуться в Италию, где он прежде выступа за "Сампдорию".
24.07.2019 23:10
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