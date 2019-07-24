"Ливерпуль" потерял Натаниэля Клайна на полгода

Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн уже не сыграет в этом календарном году, надорвав крестообразные связки колена.

Эту травму Клайн получил в товарищеском матче против дортмундской "Боруссии" в рамках предсезонного турне "красных" по Америке.



Натаниэль вернулся в Англию еще в понедельник вечером, а углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Теперь 28-летний защитник готовится к операции.



В официальном заявлении "Ливерпуль" называет надрыв связки колена "чистым". Это позволит Клайну вернуться в строй через шесть месяцев — около января 2020.



Таким образом, англичанин еще сможет сыграть в сезоне 2019/20, который является его последним по контракту с мерсисайдским клубом.



"Он тренировался и играл так хорошо — он был в выдающейся форме. Естественно, такого рода травма — это неприятный момент для любого игрока, однако медики говорят, что это простое повреждение для своего вида. Это означает, что путь к выздоровлению будет избавлен от подводных камней и осложнений", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.