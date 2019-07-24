"Ливерпуль" потерял Натаниэля Клайна на полгода

Натаниэль Клайн Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн уже не сыграет в этом календарном году, надорвав крестообразные связки колена.

Эту травму Клайн получил в товарищеском матче против дортмундской "Боруссии" в рамках предсезонного турне "красных" по Америке.

Натаниэль вернулся в Англию еще в понедельник вечером, а углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Теперь 28-летний защитник готовится к операции.

В официальном заявлении "Ливерпуль" называет надрыв связки колена "чистым". Это позволит Клайну вернуться в строй через шесть месяцев — около января 2020.

Таким образом, англичанин еще сможет сыграть в сезоне 2019/20, который является его последним по контракту с мерсисайдским клубом.

"Он тренировался и играл так хорошо — он был в выдающейся форме. Естественно, такого рода травма — это неприятный момент для любого игрока, однако медики говорят, что это простое повреждение для своего вида. Это означает, что путь к выздоровлению будет избавлен от подводных камней и осложнений", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.


Метки Клайн, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 639

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mr-lamps 24.07.2019 22:38 # mr-lamps
    Если потеряли в трофейной комнате, то лет так на 10.

    (ответить)

  2. narcot 24.07.2019 22:33 # narcot
    Когда Борисовские дол6оёбы уволят банк?

    (ответить)

  3. beatles-red 24.07.2019 22:31 # beatles-red
    Надеюсь это будет толчком к трансферу нового игрока
    Лалку с Клайном давно надо продавать

    (ответить)

  4. chr1s8rown 24.07.2019 22:30 # chr1s8rown
    Очкастому похуй . Столько людей отпустил свободным агентом. Джан морена старич .
    И с мигноле лаланой поступит также.

    (ответить)

  5. liverpo0ol 24.07.2019 22:23 # liverpo0ol
    Славно, он и не нужен

    (ответить)

  6. blackdreamer 24.07.2019 22:22 # blackdreamer
    ебучий баласт типо лаланы

    (ответить)

  7. roberto-89 24.07.2019 22:19 # roberto-89
    все теперь точно нужна замена, сломался пацан (((

    (ответить)

  8. lovrentiy 24.07.2019 22:08 # lovrentiy
    Собственно его уже как 2 года в команде нет.

    (ответить)

  9. ben-arfa 24.07.2019 22:07 # ben-arfa
    Кто тогда будет дублером Трента?

    (ответить)

  10. electric 24.07.2019 22:07 # electric
    Не успели продать. Пздц

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: