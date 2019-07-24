"Ливерпуль" потерял Натаниэля Клайна на полгода
Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн уже не сыграет в этом календарном году, надорвав крестообразные связки колена.
Эту травму Клайн получил в товарищеском матче против дортмундской "Боруссии" в рамках предсезонного турне "красных" по Америке.
Натаниэль вернулся в Англию еще в понедельник вечером, а углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Теперь 28-летний защитник готовится к операции.
В официальном заявлении "Ливерпуль" называет надрыв связки колена "чистым". Это позволит Клайну вернуться в строй через шесть месяцев — около января 2020.
Таким образом, англичанин еще сможет сыграть в сезоне 2019/20, который является его последним по контракту с мерсисайдским клубом.
"Он тренировался и играл так хорошо — он был в выдающейся форме. Естественно, такого рода травма — это неприятный момент для любого игрока, однако медики говорят, что это простое повреждение для своего вида. Это означает, что путь к выздоровлению будет избавлен от подводных камней и осложнений", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.
24.07.2019 22:00
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Последние комментарии:
Если потеряли в трофейной комнате, то лет так на 10.
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Когда Борисовские дол6оёбы уволят банк?
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Надеюсь это будет толчком к трансферу нового игрока
Лалку с Клайном давно надо продавать
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Очкастому похуй . Столько людей отпустил свободным агентом. Джан морена старич .
И с мигноле лаланой поступит также.
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Славно, он и не нужен
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ебучий баласт типо лаланы
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все теперь точно нужна замена, сломался пацан (((
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Собственно его уже как 2 года в команде нет.
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Кто тогда будет дублером Трента?
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Не успели продать. Пздц
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