Хендерсон: "Внутри "Ливерпуля" в меня всегда верили как в капитана"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, как ему удалось преодолеть скептицизм публики к себе как к капитану "красных".

Сменив Стивена Джеррарда в роли капитана "Ливерпуля" в 2015 году, Хендерсон долгое время вызывал нарекания болельщиков. Фанаты имели вопросы насчет игры Джордана и насчет его лидерских качеств.



Однако в минувшей кампании 29-летний англичанин привел "красных" к победе в Лиге Чемпионов, развеяв последние сомнения. По словам Хендерсона, главный тренер Юрген Клопп и игроки команды всегда верили в него, и это помогло ему выдержать давление.



"Когда ты выигрываешь соревнование, каждый смотрит на поднимающего трофей капитана и каждый высоко отзывается о капитане, но если вы отмотаете на год или два назад, то люди критиковали меня и сомневались, должен ли я быть капитаном".



"Я не должен был отвлекаться на такие вещи, потому что эти люди не понимают. Нельзя судить о капитане по его игре. Капитан делает гораздо больше, чем просто играет на выходных. Многое происходит за кулисами, и это касается не только меня. В этом коллективе много лидеров, и я не понимаю, почему теперь меня нужно хвалить больше".



"И хотя люди снаружи сомневались во мне, внутри клуба у меня никогда не было такого ощущения. Игроки и тренер всегда на 100 процентов поддерживали меня и верили в меня", — цитирует Хендерсона The Telegraph.